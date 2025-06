Ils étaient respectivement GM des Pelicans et décisionnaire chez les Sixers, mais Bryson Graham et Peter Dinwiddie font désormais partie du front office des Hawks. Le premier sera vice-président des opérations basket tandis que le deuxième s’occupera de la stratégie et des analytics. Le renouveau continue à Atlanta.

En avril dernier, les Hawks avaient dit bye bye à Landry Fields pour finalement accueillir Onsi Saleh au poste de General Manager. Une nouvelle ère amorcée, qui trouve aujourd’hui deux nouveaux représentants : Bryson Graham et Peter Dinwiddie selon Shams Charania.

The Atlanta Hawks and new General Manager Onsi Saleh are finalizing deals to hire New Orleans Pelicans GM Bryson Graham as the team’s Senior VP of Basketball Operations and Philadelphia 76ers executive Peter Dinwiddie as Senior VP of Strategy and Analytics, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Mm9haiGQyN

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 9, 2025

Graham devient vice-président des opérations basket, pas étonnant quand on regarde le CV du bonhomme : 15 ans passés dans l’organisation des Pelicans, il a gravi les échelons petit à petit, de stagiaire à coordinateur vidéo jusqu’à devenir GM de New Orleans l’été dernier. L’arrivée de Joe Dumars à la tête de la franchise louisianaise a dû bousculer les plans, changement d’oiseau pour Bryson Graham.

De son côté, Peter Dinwiddie ramène lui aussi dans son bagage une tonne d’expérience. Déjà parce qu’il a certainement subi une tonne de vannes sur son homonyme Spencer (faut être un guerrier pour supporter ça), mais aussi parce qu’il a fait partie de deux franchises à succès : les Pacers et les Sixers. 14 ans dans l’Indiana avant de rejoindre Philly en 2020, du bon gros vécu comme on l’aime. Ce sera à eux d’incarner une partie du futur des Faucons d’Atlanta, qui enchaînent les saisons “mid” depuis quelques années. Un peu de mouvement tout en haut de la hiérarchie, ça ne peut pas faire de mal.

Néanmoins, ces arrivées ne comblent pas le poste de président des opérations basket, qui reste à pourvoir. Certains grands noms ont récemment été associés aux Hawks (Masai Ujiri, Bob Myers…), il pourrait donc encore y avoir du mouvement…

Source texte : Shams Charania