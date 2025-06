Darius Garland a été opéré du gros orteil ce lundi 9 juin 2025 et devrait être indisponible pendant plusieurs mois, ont annoncé les Cavs. De quoi jeter un doute sur son début de saison 2025-26

DG a subi cette blessure à la fin de la saison régulière et a malgré tout tenté de jouer pendant les Playoffs malgré la douleur. Si ça semblait aller lors du premier tour face au Heat, son rendement a ensuite été affecté par ce pépin physique face aux Pacers d’Indiana en demi-finales de conférence, le forçant même à louper certains matchs de postseason.

Garland était d’ailleurs contraint de jouer avec une plaque métallique dans sa chaussure pour éviter d’aggraver son cas mais rien n’y a fait… Cela laissait présager un souci d’assez grande envergure, et le verdict rendu par les médecins des Cavs et relayé par Shams Charania va malheureusement dans ce sens…

Cleveland Cavaliers star Darius Garland underwent surgery to repair great toe injury and will be sidelined approximately 4 to 5 months. pic.twitter.com/rk7RH912tF

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 9, 2025

Darius Garland sera indisponible un bout de temps, et il passera son intersaison à se remettre de ce bobo en espérant arriver fort pour la prochaine campagne. S’il est prévu que le joueur reprenne les activités pour le début du camp d’entraînement à Cleveland, il pourrait tout aussi bien manquer le début de la saison 2025-26 si sa convalescence venait à ne pas se passer comme prévu.

En tout cas, cette galère médicale va compliquer un transfert du natif de Gary, dans l’Indiana. Lui qui était fréquemment cité dans les rumeurs de transfert malgré l’incroyable saison régulière des Cavaliers, ne devrait pas bouger d’ici avec les incertitudes qui entourent son état de santé actuel.

Source texte : Shams Charania – ESPN