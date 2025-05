Darius Garland et Jarrett Allen pas intouchables chez les Cavs ?

Après l’élimination par les Pacers en demi de Conf’, certains se demandent si les Cavs seraient prêts à briser leur quatuor. Donovan Mitchell et Evan Mobley semblent intouchables, mais quid de Darius Garland et Jarrett Allen ?

Une élimination aussi douloureuse, ça laisse forcément des traces et des questions. Déjà l’année dernière, l’avenir du Core Four de Cleveland était remis en question, rebelote cette année après s’être mangé la tempête Pacers mais aussi un enchainement de blessures difficiles à combler.

Selon les informations de Chris Fedor, journaliste spécialiste de la franchise de l’Ohio, parmi les quatre fantastique, deux sont absolument intransférable. Donovan Mitchell acquis à l’été 2022 et franchise player de l’équipe, et Evan Mobley, qui incarne le projet ultime des Cavaliers, l’alpha et l’oméga.

Darius Garland and Jarrett Allen are not considered untouchable in Cleveland, per @ChrisFedor

“I think the two untouchables are Donovan Mitchell and Evan Mobley. I have been getting the sense that the Cavs would be more willing to entertain and at least consider possibilities… pic.twitter.com/iZISsQjAGx

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 28, 2025



Cependant, le traitement ne serait pas le même pour Darius Garland et Jarrett Allen. Le premier a malheureusement souffert d’une grosse blessure à l’orteil pendant les Playoffs, le forçant à jouer avec une plaque de métal dans la chaussure pour éviter toute ré-aggravation, tandis que le deuxième, bien qu’un pivot très valuable, peut apparaître comme un frein au développement d’Evan Mobley sur le poste 5.

Attention à ne pas sonner l’alerte trop tôt dans la Cavs Nation, il faudrait sans doute une magnifique offre pour que Koby Altman accepte de lâcher l’un ou l’autre (sous contrat pour encore 4 ans), lui qui, il y a encore quelques jours, affichait sa confiance envers le quatuor.

Qu’il est frustrant le contexte de cette élimination avec les blessures, surtout qu’il vient jeter le doute sur un effectif qui s’était pourtant montré magnifique tout au long de la saison régulière et sur le premier tour de Playoffs. Transfert ou pas transfert, peut-être que la meilleure chose que l’on puisse souhaiter aux Cavs, c’est la santé.