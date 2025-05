Suns : une course à cinq pour le poste de coach ?

Toujours sans coach depuis le renvoi de Mike Budenholzer, les Suns continuent d’affiner leurs recherches pour leur banc. Selon The Athletic, ils ne sont plus que 5 pour le poste.

Qui coachera Devin Booker à la rentrée ? Certainement pas Mike Budenholzer, puisque ce dernier est désormais à Pole Emploi. Après avoir tenté des profils expérimentés et ayant déjà gagné un titre (Bud mais aussi Vogel), Mat Ishbia semble partant pour tenter un pari avec son prochain coach. Dans la liste de cinq noms fournie par Doug Haller de The Athletic, on ne trouve ainsi que des assistants coachs n’ayant jamais été numéro un !

The Suns have narrowed their search for a head coach. Five names have emerged, sources tell @DougHaller:

◽️ Chris Quinn

◽️ Johnnie Bryant

◽️ Jordan Ott

◽️ Dave Bliss

◽️ Sean Sweeney

The details ⤵️https://t.co/wdv61IcAxI

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 28, 2025

Les noms en question ne sont pas mauvais pour autant. Chris Quinn, par exemple, est le fidèle bras droit d’Erik Spoelstra au Heat depuis belle lurette et Spo’ ne manque jamais une occasion de louer ses mérites. Johnnie Bryant et Jordan Ott sont eux des assistants de Kenny Atkinson, à Cleveland. Les bons résultats obtenus cette saison dans l’Ohio ont visiblement attiré l’œil des Suns. Dave Bliss fait lui partie du staff du Thunder, là encore un assistant d’une franchise à succès. Enfin, Sean Sweeney est un fidèle de Jason Kidd, avec qui il a bossé chez les Nets, les Bucks et désormais les Mavs. Là encore un assistant qui a bien bourlingué et qui attend une chance de montrer sa valeur. Reste à savoir qui fera la meilleure impression lors des entretiens qui auront lieu dans les prochains jours.

Source texte : The Athletic