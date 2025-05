Knicks – Pacers, preview du Game 5 : Indiana prêt à finir le boulot ?

Après le Thunder la nuit dernière, ce sont les Pacers qui peuvent valider leur billet pour les Finales NBA ce soir. Il faudra d’abord battre les Knicks au Garden lors du Game 5. Début de la rencontre à partir de 2h du matin.

Indiana y est presque ! 48 minutes séparent les Pacers de leur première finale NBA en 25 ans. La dynamique est de leur côté, les stats aussi, Indiana se doit d’en finir avec les Knicks rapidement pour pouvoir tranquillement récupérer avant un gros choc face à OKC.

Le Thunder justement, espère sans doute que New York saura retarder l’échéance le plus longtemps possible, pour fatiguer son futur adversaire (peu importe qui). Mais les hommes de Tom Thibodeau peuvent-ils encore s’en sortir dans cette série ? Les Knicks jouent à l’équilibriste et le moindre faux pas est payé cash. Les joueurs de Big Apple ont toutes les peines du monde à ralentir les vagues jaunes d’Indiana, avec un Tyrese Haliburton qui nous a sortis un match titanesque au Game 4.

Le retour au Garden, devant un public acquis à leur cause, est une bénédiction pour les Knicks, mais les Pacers ont prouvé qu’ils n’avaient aucunement peur à l’idée de jouer dans une salle hostile. Dans cette série, New York n’a d’ailleurs toujours pas gagné à la maison.. (défaite aux Game 1 et 2). Avec un Karl-Anthony Towns incertain et probablement diminué ce soir, les Knicks savent qu’ils n’ont aucun joker dans leur manche. C’est la victoire ou Cancun, le moment où il ne faut plus calculer.