Carla Leite, la Golden Girl du Pont Doré

Elle est la petite rookie d’une équipe elle-même nouvelle dans le grand bain de la Grande Ligue féminine, pourtant sur le terrain, rien ne semble l’effrayer. Carla Leite est devenue la chouchou de la Baie en moins de 44 matchs, alors pendant qu’elle dispute ses premiers Playoffs, on s’est dit que c’était une bonne idée de vous la faire découvrir de plus près.

Il y a des joueurs comme ça qui vous marquent dès la première rencontre. On ne parle pas de ceux qui dominent, de ceux qui écrasent votre regard par la seule force de leur performance. Plutôt de ces artistes, au rendement statistique peut-être moindre, mais à l’impact inestimable dans notre cœur de fan.

En lisant ces lignes, vous avez forcément un joueur en tête, votre petit chouchou à vous. Cependant, ici on va plutôt vous parler d’une joueuse. Carla Leite a débarqué en WNBA cette année dans la toute nouvelle franchise des Golden State Valkyries, et avant même de mettre un pied sur le parquet, elle nous avait déjà accroché.

Eh oui on est Français, il nous en faut peu pour s’attacher à nos athlètes mais entendre un si bel accent franchouillard arrivé aux oreilles de l’outre Atlantique, ça nous fait quelque chose.

En revanche, s’arrêter à cet accent aurait été une grossière erreur. Derrière cette gamine d’à peine 21 ans, se cache une pure balleuse, et ça, la Baie de San Francisco a mis très peu de temps avant de s’en rendre compte.

Dès le troisième match de saison régulière face à Los Angeles, Carla va envoyer du très lourd en sortie de banc. Hyper agressive vers le cercle et pleine d’insouciance, la défense californienne était perdue face à cet électron libre encore inconnu du grand public, alors quand en plus ça tombe dedans de loin, ça fait massacre !

Résultat, 19 points à 7/10 au tir dont 2/2 de loin, 2 rebonds, 3 passes et un différentiel de +17 lorsqu’elle est sur le terrain, le tout en seulement 23 minutes évidemment sinon c’est pas drôle. Tu parles d’une entrée en matière !

Entrée remarquée puisque quelques semaines plus tard quand certaines de ses coéquipières (dont la Frenchie Janelle Salaün) quitteront la W le temps d’aller disputer l’EuroBasket, ce sera elle qui intègrera le 5 majeur des Valkyries. Choix payant instantanément.

Contre le Storm de deux autres Françaises Gabby Williams et Dominique Malonga, l’arrière de GS assume ce statut avec 14 pions à 6/10 au tir. On se souvient notamment de l’énorme vitesse qu’elle a mis à Gabby sur un drive côté droit, et dieu sait que la fumer comme ça en 1 contre 1 c’est pas donné à tout le monde.

Jusque-là, la progression est fulgurante. Deux mois plus tôt elle était sur les parquets de Villeneuve d’Ascq, aujourd’hui elle est la petite chouchou du Chase Center, à entendre son nom scandé par 20 000 fans tous les soirs.

Malheureusement, cette ascension va très vite être ralentie par une blessure au dos qui l’écartera des terrains pendant une petite vingtaine de jours. Et comme les mauvaises nouvelles n’arrivent jamais seules, celle que l’on surnomme désormais le « Leite Show » à San Francisco va traverser une grosse crise d’adresse de loin.

Minnesota just demolishes Carla Leite with screens off the ball (cross-matched onto McBride, double pindown, three) and on the ball (point of attack defender, Phee screen-and-roll, bucket). Quick hook. pic.twitter.com/kvecKYK1JV

— Josiah Cohen (@josiahcohen13) September 15, 2025

De 40% en championnat français, elle passe à un cruel 11% de réussite derrière l’arc à la mi-saison WNBA. Beaucoup se seraient laisser abattre, surtout en tant que rookie sur un autre continent, cependant, et c’est ce qui fait son charme à nos yeux, Carla Leite n’a jamais cessé de tirer.

« Shooters shoot » comme on dit dans la langue de Chuck Norris, et même si elle n’a jamais été une grande sniper au cours de sa carrière, la numéro 0 n’hésite pas. Mettez ça sur le dos de la jeunesse, de l’inexpérience, de l’envie de se montrer, nous on préfère y voir de la confiance et bon dieu que ça a payé sur la fin de saison.

Un match à 19 puntos à 100% au tir contre Washington (en seulement 19 minutes hein toujours). Mais surtout, alors que les Valkyries jouaient une qualification en Playoffs historique pour leur première saison face à Dallas, qui c’est qui va aller poser un 15 points, 5 passes à +28 (!!!) de plus/minus ? C’est Leite Show !

Sans doute le meilleur match de sa jeune carrière WNBA au moment le plus important de l’histoire de sa franchise, peut-être que c’est ça le résumé de Carla Leite.

Celui d’une joueuse à qui tout ne sourit pas, loin de faire partie des étoiles de la Grande Ligue féminine et qui, si l’on ne regarde que ses moyennes statistiques est une bonne role-playeuse parmi d’autres. Pourtant dès qu’elle met un pied sur le parquet, quelque chose se passe.

Une artiste rentre dans la place avec ce qu’elle a de bon et de mauvais. Son insouciance, son irrégularité, tout ne sera pas toujours parfait mais si les artistes n’ont pas peur de se rater, c’est qu’ils savent qu’au moment le plus opportun, un chef d’œuvre naîtra de leurs mains.

Si beaucoup ne le vivent qu’au travers des chiffres, c’est oublier que le sport est avant tout une question d’émotion, et à force d’en provoquer, c’est toute la Baie que Carla Leite a fini par faire chavirer.

The Carla Leite Show has arrived, and now it’s heading to the playoffs 🙌

At just 21 years old, she has already become one of the most fearless young guards in the game.

Confident, electric, and unshaken by the spotlight, she’s turned heads all season with her ability to take… pic.twitter.com/uxLRsJYG2s

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 8, 2025