Kawhi Leonard et les Clippers, une fracture… entamée ?

Dans un dossier sur Kawhi Leonard et les Clippers aussi conséquent qu’excellent proposé par Baxter Holmes sur ESPN, on apprend que la franchise de Los Angeles n’aurait plus, selon une source consultée par le journaliste, pour projet de construire autour de la star. On fait un petit point.

Qu’on se le dise, le dossier est violent. Il retrace avec détail les grands moments de l’ère Kawhi Leonard à Los Angeles, d’un point de vue coulisses. En mettant en lumière le rôle clé d’un homme, Dennis Robertson. Oncle de Kawhi Leonard et agent du joueur.

Ce que Steve Ballmer, propriétaire de la franchise, souhaitait lors de son rachat, à savoir faire des Clippers une équipe plus victorieuse que les Lakers pour les décennies à venir, ne s’est pour le moment pas réalisé. Pire, les Lakers ont remporté un titre en 2020.

Pourtant, les Clippers se sont offerts les services de Kawhi Leonard en 2019. Une star fraîchement titrée avec les Raptors à l’époque, sûrement LE joueur à recruter. Maintenant, le constat depuis son arrivée est ce qu’il est : mauvais. Une finale de Conférence en 2021 (et Leonard était blessé), et des défaites dès l’entame des Playoffs.

Pire, avec l’affaire mêlant Leonard à l’entreprise Aspiration autour d’un potentiel contournement du salary cap (révélée par le journaliste américain Pablo Torre) pour payer un supplément de salaire à Kawhi, la position du joueur mais aussi celle de Steve Ballmer deviennent compliquées à tenir.

Le propriétaire des Clippers avait fait tout ce qu’il avait pu, en 2019 et selon le dossier d’ESPN, pour faire venir Leonard. En cédant notamment sur beaucoup de points auprès de l’agent du joueur. Des demandes qui frôlent l’irréel, on ne va pas se le cacher.

Dans les faits : load management (on va y revenir), blessures, absence de résultats majeurs (pendant que les Lakers ont pris un titre NBA en 2020…).

Sur le plan sportif, Kawhi veut jouer avec Paul George. Vous noterez bien l’emploi du présent de l’indicatif. C’est LA condition pour venir à Los Angeles. Les Clippers sacrifient donc Danilo Gallinari, cinq premiers tours de Draft et deux seconds… mais surtout Shai Gilgeous-Alexander, rookie tout juste nommé dans le deuxième cinq de la saison chez les arrivants en NBA.

Déjà, du côté des Clippers, ESPN rapporte des propos d’ex-membres qui parlent de l’hésitation d’alors. Même Ballmer lui-même se questionne sur le bien-fondé du deal pour l’avenir de son équipe. Mais bon, tant pis, les Voiliers décident de faire tapis.

S’en suivront de multiples affaires que le dossier décrit avec précision : tentative du clan Kawhi de maîtriser entièrement la communication autour de l’état de santé du joueur, jusqu’à vraiment « crisper » l’entièreté du staff sportif de la franchise. On nous rappelle ainsi que lors de la visite du nouveau centre d’entraînement des Clippers, en décembre 2024, les journalistes ont été priés de couper leurs caméras par la franchise sur ordre de Robertson parce que Leonard s’entraînait à proximité et qu’il n’avait pas joué depuis le début de saison.

On note aussi le cas Randy Shelton, préparateur physique des Clippers (et ex-préparateur à San Diego State en NCAA, où il a côtoyé Leonard) ayant poursuivi la franchise pour licenciement abusif après avoir selon lui « posé trop de questions sur la santé de Kawhi Leonard ». Il s’agirait aussi d’une affaire de tampering, le plaintif expliquant avoir été (encore selon lui) recruté dans le cadre d’une tentative de favoriser la prolongation de Kawhi à Los Angeles. S’ajoutent à cela des accusations de chantage menées par Dennis Robertson durant le processus de recrutement, avec des versements d’une partie des salaires du futur job sous peine d’abandon pur et simple du dit recrutement.

Dans le même temps, le Thunder, qui a récupéré les fruits du deal souhaité par Kawhi pour Paul George, est champion NBA avec un Shai Gilgeous-Alexander MVP et MVP des Finales, au sommet de son art.

La finalité du dossier ? Une volonté de la franchise (enfin ?) de ne plus bosser avec le joueur à l’avenir. L’avenir, ça veut dire 2027, et la fin de son contrat actuel. Selon une source ex-membre de l’organisation, cette dernière « ne veut plus construire autour de Kawhi, et il le sait« .