Les Playoffs de WNBA battent leur plein et cette nuit les favorites de Minnesota ont écarté les Valkyries au terme d’une remontada à faire rougir Paul Le Guen. Fin de saison pour Janelle Salaün, Carla Leite et Iliana Rupert !

Les résultats de la nuit

Deux matchs cette nuit et pas mal d’infos. Prenons dans l’ordre.

Le Lynx de Minnesota a pris une deuxième victoire face à Golden State après avoir été mené de 15 points au début du dernier quart-temps. Une des plus grosses remontées de l’histoire des Playoffs WNBA, et une qualif de Minnesota qui marque malheureusement la fin de la saison pour les trois Françaises des Valkyries, Iliana Rupert, Janelle Salaün et l’immense crack Carla Leite.

Napheesa Collier et le Lynx affronteront en demi le vainqueur du match 3 de demain soir entre le Liberty et le Mercury. Hier soir Phoenix a tabassé New York avec une Dewanna Bonner qui rentre encore un peu plus dans l’histoire et une Alyssa Thomas toujours aussi polyvalente. Marine Johannes a été discrète et se préserve probablement pour envoyer une masterclass pour le Game 3 décisif. Ce soir, en parlant de matchs décisifs, Gabby Williams et Dominique Malonga essaieront de choquer le monde et les Aces, alors que le Fever tentera l’exploit d’aller s’imposer à Atlanta pour rejoindre les demis.

🚨 Playoffs Updates Below 🚨

✔️ DeWanna Bonner moved past Candace Parker for 2nd place in Playoffs Steals

✔️ DeWanna Bonner moved into 4th place on 3PM list tonight, passing Maya Moore

✔️ 8 REB tonight shifted DeWanna Bonner up to 2nd all-time on Playoff REB, passing Tamika… pic.twitter.com/HtSzxu20YO

— WNBA (@WNBA) September 18, 2025

Le programme de ce soir