L’énorme héritage de Dirk Nowitzki sur le basket Allemand

L’équipe d’Allemagne de basket a le vent en poupe en ce moment, et c’est peu de le dire. Championne du Monde en 2023, championne d’Europe depuis dimanche dernier, sans oublier une médaille de bronze à l’Euro 2022 et cette cruelle quatrième place aux JO qui a néanmoins prouvé qu’il faut compter sur la Mannschaft dans le paysage de la balle orange désormais. Et il se pourrait bien que ce soit Dirk Nowitzki qui, d’une certaine manière, ait façonné ces monstres.

Ce qu’ont accompli Dennis Schröder, Franz Wagner et consorts depuis quelques années est tout simplement fantastique. Avec deux titres internationaux en 3 ans, ils continuent d’écrire l’histoire de l’équipe Allemande de basket, qui s’est beaucoup développée depuis quelques années. Cette équipe d’Allemagne avance sur le chemin tracé par Dirk Nowitzki, qui a accompli de très grandes choses au cours de sa carrière, et a fait rêver de nombreux Allemands dont le rêve était de devenir basketteur professionnel. L’aura de l’ancien Mav plane encore sur cette escouade.

Drafté en 9e position par les Bucks, puis immédiatement envoyé à Dallas, le Wunderkid va écrire sa légende chez les Mavericks petit à petit (heureusement tout de même que Nico Harrison n’était pas encore dans les parages). Le grand blond va devenir l’un des meilleurs intérieurs de la NBA, et accessoirement l’un de ceux qui va révolutionner le jeu des intérieurs avec son iconique « one legged fadeaway » et sa réussite de loin qui va ouvrir la voie aux intérieurs contemporains, qui s’écartent presque tous du cercle aujourd’hui.

Le numéro 41 a passé l’intégralité de sa carrière à Dallas, soit 21 saisons, pendant lesquelles il a toujours refusé les superteams et voit sa patience et sa fidélité récompensées en 2011 en remportant le titre NBA, une belle consécration pour l’ensemble de son oeuvre, le tout face au Heat du trio James-Wade-Bosh, rien que ça. Aujourd’hui, le natif de Würzburg coule une retraite paisible et dispose d’un palmarès bien fourni : 14 fois All-Star, MVP en 2007, Champion NBA et MVP des Finales en 2011 et même intronisé au Hall of Fame depuis.

Malheureusement, à part une finale d’EuroBasket perdue face à la Grèce en 2005, rien à signaler en équipe d’Allemagne étant donné qu’il évoluait principalement avec des boulangers ou des plombiers à l’époque. Il faut dire que personne n’avait encore mis la lumière sur Sevran ce pays comme il l’a fait, pas même Detlef Schrempf, premier joueur Allemand de l’histoire de la NBA.

Car aujourd’hui, si le basket Allemand est autant représenté en NBA, aussi redouté dans les compétitions internationale, c’est parce que la gloire des Mavs a fait rêver une génération entière de jeunes Allemands qui, s’ils n’avaient pas tâté la gonfle orange, auraient peut-être fini défenseurs centraux au Werder Brême ou milieux défensifs au FC Cologne, ce qui est déjà très bien en soi, mais on n’aurait alors jamais écrit sur TrashTalk à propos d’eux.

Dennis Schröder, tête d’affiche de cette équipe Allemande, l’a déjà dit à plusieurs reprises sans détour : sans Dirk, il n’aurait peut-être pas aspiré à arriver en NBA ni même à faire du basket. Et pour étendre tout ça à l’équipe dans sa globalité, tous les joueurs présents lors du sacre européen face à la Turquie sont nés entre 1992 et 2001, et ont tous grandi pile au moment où Dirk Nowitzki faisait des ravages en NBA, sacrée coïncidence n’est-ce pas ?

« Dirk est un joueur qui a révolutionné le basket-ball pour les intérieurs. Mais au final, je suis Dennis Schröder et on a tous notre propre legacy. » – Dennis Schröder

L’avènement de ce monstre il y a maintenant presque 30 ans a également forcé les scouts à regarder encore plus outre-Atlantique, et en particulier chez les Teutons, et là, on se rend compte que le pays regorge de joueurs de talents, bâtis pour la NBA actuelle. Avec Dennis Schröder en nouveau chef de meute, bien épaulé par la star du Magic Franz Wagner, mais aussi par son frère Moritz, actuellement blessé, Tristan da Silva, ses deux coéquipiers à Orlando, mais aussi l’ancien Daniel Theis ou Isaac Bonga, toujours prêts à casser quelques bouches en défense. Mais aussi Maodo Lô, Johannes Thiemann ou Andreas Obst, qui n’ont jamais franchi l’Atlantique mais qui restent de sacrées joueurs de basket, et qui ont aussi permis à l’Allemagne d’être là où elle en est aujourd’hui.

Nous n’avons cité que quelques joueurs de l’équipe Allemande, mais tous ont forcément été témoins des exploits de Kaiser Dirk, qui n’a jamais eu de titre avec la Mannschaft, mais qui a ouvert la voie pour qu’elle puisse en obtenir à postériori, c’est ça, son héritage. Entre le titre de Champion du Monde obtenu en 2023, lors duquel le numéro 41 est d’ailleurs venu soutenir l’équipe, et l’EuroBasket remporté ce dimanche face à une vaillante équipe de Turquie, l’armoire à trophées se remplit bien, et même s’il était à la retraite, Dirk peut se targuer d’y avoir grandement contribué d’une certaine manière.

Dennis Schröder affirmait il y a peu que sa couleur de peau l’empêchait d’avoir autant d’amour que Dirk. S’il est évident que de trop nombreux cas de racisme sont encore à déplorer, Schröder en ayant d’ailleurs été personnellement victime lors de cet EuroBasket, ce n’est peut-être pas la seule raison pour laquelle Dennis la Malice, remplaçant respectable en NBA, n’ait pas la même côte de popularité que le Wunderkid, qui a marqué la NBA de son empreinte et des milliers de jeunes allemands. À jamais le plus grand, sans doute.

Avec un palmarès vierge de toute victoire en compétition internationale, Dirk Nowitzki n’a pas eu le même succès mais n’a pas non plus eu le même supporting cast que Dennis Schröder aujourd’hui. Toutefois, possible que sans Nowitzki, il n’y ait pas eu de de Schröder, de Wagner Bros ni qui que ce soit.

