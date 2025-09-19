On y voit plus clair dans le bracket WNBA ! Cette nuit le Fever et les Aces ont rejoint le Lynx en demi, et les Françaises Gabby Williams et Dominique Malonga sont passées à un cheveu d’un immense exploit…

Les résultats de la nuit

Le coup de tonnerre n’est pas passé loin cette nuit. Une claquette de Jackie Young a finalement envoyé les Aces en demi-finale, mais Gabby Williams et Dominique Malonga vont regretter un moment cette nuit du 19 septembre. Las Vegas restait avant cette série sur un incroyable 17-0 et le Storm les a poussé dans leurs derniers retranchements, mais comme souvent depuis quelques années la reine A’Ja Wilson a fait un CHANTIER. 38 points à 14/26, emballez c’est pesé et bonnes vacances au Storm.

A’ja Wilson played her cards right in the @LVAces Game 3 win to advance to the Semi-Finals 😏

🃏38 PTS (ties playoff career-high)

🃏5 REB

🃏3 STL

She ties Angel McCoughtry for the 3rd most 30+ PTS games (6) in postseason history!#WelcometotheW | WNBA Playoffs | @google pic.twitter.com/W40uWPFQoM

— WNBA (@WNBA) September 19, 2025

Les Aces qui affronteront donc le Fever en demi, Indiana ayant retourné Atlanta après avoie pourtant été mené 1-0 dans la série. Kelsey Mitchell et Aliyah Boston continuent de pallier merveilleusement l’absence de Caitlin Clark et le Fever jouera donc cette demi en qualité d’outsider, sans pression, face à des Aces qui ont un peu plus à perdre. On rappelle que de l’autre côté du bracket le Lynx attend de savoir qui du Mercury ou du Liberty les rejoindra en demi, ce qui veut dire que demain il n’y aura peut-être plus de… Françaises en lice.

Le programme de ce soir