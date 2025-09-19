LeBron James continue de rester flou sur sa retraite

Quand LeBron James prendra-t-il sa retraite ? C’est l’une des grandes questions qui survolent l’univers NBA en ce moment. Question qui a été posée au King, mais il faudra encore attendre pour avoir une réponse.

Lors d’une interview avec Speedy Morman de Complex, LeBron est en effet resté flou sur la date de sa future retraite NBA.

« Bien sûr, je sais que je suis sur la pente descendante » a déclaré LBJ. « Je ne vais pas jouer 23 ans de plus, ça c’est certain, ni 10 ans de plus. Je me rapproche clairement de la fin, mais je n’en suis pas encore là. »

Qu’est-ce que ça veut dire ? Que LeBron va jouer encore une année de plus ? Deux ? Maximum trois ?

Pour beaucoup, la saison à venir pourrait être la dernière du King : 23e année en NBA, 23e chaussure signature avec Nike, campagne promotionnelle « Forever King », All-Star Game 2026 à Los Angeles, et nouvelle passion pour le golf, bref il y a peut-être des signes annonciateurs. Mais encore une fois, James n’annonce rien de concret.

« Écoutez les gars, chaque fois que je me lance dans quelque chose de nouveau [le golf, ndlr.], cela ne signifie pas que je prends ma retraite. C’est juste quelque chose que j’ai envie de faire, un petit passe-temps. Mais la retraite approche, elle approche. Elle n’est tout simplement pas encore là. »

Pour rappel, LeBron James entre dans la dernière année de son contrat avec les Lakers, et sera agent libre en 2026.

Bron talking trash while golfing 🤣

(via @KingJames) pic.twitter.com/LlukKwXx4y

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 4, 2025