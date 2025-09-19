Les Knicks sur le point de retirer le maillot de Carmelo Anthony ?

Visage des Knicks entre 2011 et 2017, et considéré comme l’un des meilleurs scoreurs all-time, Carmelo Anthony mérite-t-il d’avoir son maillot retiré à New York ? D’après les dernières infos, c’est un scénario qui gagne en probabilité.

En effet, selon l’insider Ian Begley de SNY, plusieurs dirigeants des Knicks sont en faveur d’un retrait de maillot pour Carmelo Anthony. Et les discussions s’enchaînent depuis quelques semaines.

« Je ne peux pas dire à 100% que les Knicks vont retirer son maillot. Lorsque Anthony a pris sa retraite, je sais qu’il y avait un fort soutien au sein du MSG (Madison Square Garden) pour retirer son numéro. Après m’être renseigné à ce sujet au cours des deux dernières semaines, je peux affirmer que ce soutien reste très fort en interne. Au final, la décision de retirer ou non le numéro d’Anthony sera prise par le propriétaire James Dolan. » – Ian Begley

Historiquement, les Knicks ne sont pas une franchise qui retire facilement le numéro d’un joueur. Huit légendes de la franchise ont aujourd’hui leur maillot au sommet du Madison Square Garden : Walt Frazier (#10), Dick Barnett (#12), Earl Monroe et Dick McGuire (#15), Willis Reed (#19), Dave DeBusschere (#22), Bill Bradley (#24), Patrick Ewing (#33). Le point commun entre tous ces gars : ils ont été champions NBA ou au moins en finale.

Carmelo Anthony a-t-il fait assez pour rejoindre ces noms-là ?

Collectivement, le bilan de Melo fait pâle figure avec seulement une série de Playoffs remportée en sept saisons. Individuellement par contre, Anthony a illuminé la Mecque du basket soir après soir avec ses cartons offensifs, redonnant ainsi aux fans des Knicks une vraie raison de venir à la salle après des années de vaches maigres.

L’enfant de Brooklyn a notamment planté 62 points dans un match de janvier 2014, record all-time au MSG et record des Knicks. Il a aussi été meilleur scoreur NBA en 2013 et troisième du classement MVP. Enfin, Carmelo a décroché deux sélections All-NBA sous le maillot new-yorkais, en plus d’enchaîner les participations au All-Star Game. Autant dire qu’il a laissé de gros souvenirs aux fans.

Tout juste entré au Hall of Fame, triple champion olympique et 10e scoreur le plus prolifique de l’histoire (28 289 points en carrière), Carmelo Anthony a des arguments. Reste à voir s’ils seront suffisants aux yeux de James Dolan.

« Once a Knick, always a Knick. »

