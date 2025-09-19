Les Sixers révèlent un parquet hommage aux 25 ans de l’épopée 2000-01

Un logo, un parquet, des joueurs qui ont marqué l’histoire du basket. Les Sixers de 2000-01 seront honorés par la franchise pour les 25 ans de leur épopée en Finales NBA. Avec un parquet arborant le mythique logo de l’équipe au début du siècle. C’est beau.

Des souvenirs pour des millions de fans de basketball. Un joueur au sommet de son art, Allen Iverson, qui a inspiré tout autant d’amateurs de balle orange à l’époque. Sans doute l’un des logos les plus iconiques de l’histoire du basket. Bref, on ne présente plus les Sixers de 2000-01. Une cuvée pour les bouquins, débordant de flow, d’énergie.

if you know, you know.@cryptocom pic.twitter.com/qSVAKrrczS

— Philadelphia 76ers (@sixers) September 18, 2025

Pour leur faire honneur, les Sixers ont prévu de remettre au goût du jour le parquet de la franchise à l’époque. Il s’agit là d’une célébration des 25 ans du titre de champion de l’Est. Et comme une bonne surprise n’arrive jamais seule (et que la NBA sait y faire en marketing), il y a fort à parier que les maillots de l’époque soient aussi sortis des placards par Nike, l’équipementier de la ligue. Magnifique sur toute la ligne, à peu près l’inverse de ce que dira le courrier du banquier finalement.

Iverson’s 2001 MVP season:

▪️31.1 PPG (1st in NBA)

▪️2.5 Steals/Game (1st in NBA)

▪️56-26 record (1st in East)

▪️NBA Finals Appearance pic.twitter.com/opWFIm7mDH

— Timeless Sports (@timelesssports_) April 8, 2020