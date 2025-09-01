La dernière pub de Nike avec LeBron James : annonce à venir…?

Cela faisait un petit moment qu’on n’avait pas (trop) entendu parler de LeBron James, alors Nike a décidé de balancer sa dernière pub en l’honneur du King. Avant une grande annonce concernant sa retraite ?

Ce n’est peut-être qu’une pub pour la LeBron XXIII, dernière version de sa chaussure signature qui doit bientôt sortir. Ou alors Nike prépare le terrain pour une annonce qui risque de bientôt secouer la planète basket. En tout cas, le message est clair : le King est éternel.

Sur le point de démarrer sa 23e saison en NBA, LeBron James est peut-être au devant de son ultime campagne avant de raccrocher définitivement les sneakers. Si c’est le cas, une annonce est attendue avant la reprise de la saison, histoire de profiter d’une tournée d’adieu qu’il mérite amplement.

Si certains grinceront peut-être des dents devant la narrative imposée par Nike (“il n’a jamais cédé”, “chaque rival a été battu”, “chaque idole a été détruite”), il ne fait aucun doute que LeBron James a répondu à toutes les attentes, jusqu’à devenir le “Forever King”.

