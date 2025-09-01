Free Agency 2025 : Thanasis Antetokounmpo retourne à Milwaukee, le dossier Giannis est clos !

Actuellement à l’Euro avec la Grèce, Thanasis Antetokounmpo a également retrouvé un poste en NBA. Il retourne dans le Wisconsin aux côtés de son frère Giannis, chez les Milwaukee Bucks. Une signature qui intéresse surtout pour ce qu’elle dit de l’avenir du Greek Freak.

Après avoir manqué toute la saison 2024-25 à cause d’une déchirure du tendon d’Achille, Thanasis Antetokounmpo vient finalement de signer un nouveau contrat en NBA. Un retour chez les Milwaukee Bucks qui l’ont déjà accueilli 5 ans et où il pourra redevenir le garde du corps de son frère Giannis. La Grande Ligue va retrouver son GOAT des chauffeurs de banc !

Thanasis Antetokounmpo is returning to the Bucks on a 1-year, $2.9 million deal, per @ShamsCharania pic.twitter.com/zRNqfstkee

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 31, 2025

Pas un ajout qui va faire passer les Bucks d’outsiders à favoris de la Conférence Est, en revanche, si on la remet dans le contexte du dossier Giannis Antetokounmpo, on y voit plus qu’une simple signature d’un joueur de fin de rotation.

Thanasis et Giannis, c’est comme LeBron et Bronny, l’un ne va plus sans l’autre. On en vient même à se demander si dans la famille Antetokounmpo on n’écoutait pas du Céline Dion en boucle tant le numéro 43 semble hurler “J’irai où tu iras !” à son frère 34. Cet ajout signe donc la fin officielle des spéculations quant à l’avenir du Greek Freak, Shams le dit lui-même dans son tweet d’annonce, Giannis sera à Milwaukee pour commencer la saison.

Fin d’un dossier qui se construisait jusque là beaucoup sur les espoirs démesurés des fanbases adverses du Wisconsin. M’enfin, le contrat de Thanasis ne dure qu’un an, et on se doute bien qu’à peine les Bucks éliminés la saison prochaine par un match à 50 points de TJ McConnell, les théories reprendront de plus belle.

Source texte : Shams Charania