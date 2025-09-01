Jeremy Lin prend sa retraite à 37 ans : fin d’une carrière “linsane”

Jeremy Lin prend sa retraite. À 37 ans, le meneur de jeu ayant marqué toute une génération en moins d’un mois, a décidé de dire au-revoir au basket-ball, une décision qu’il considère comme l’une des plus difficiles de sa vie.

Pour beaucoup de joueurs, résumer une carrière à 12 matchs serait une insulte, mais pas pour Jeremy Lin. Ce n’est pas qu’il n’a rien fait à côté, le meneur de jeu a eu de bonnes périodes à Houston, Los Angeles ou encore Brooklyn, mais ce qui restera dans l’histoire du basket-ball, c’est la Linsanity. Juste avant le All-Star Game 2012 et alors qu’il était un inconnu total, le meneur de jeu, à l’époque, des New York Knicks a pris feu pour de multiples raisons (notamment l’absence de Carmelo Anthony) et a posé près de 23 points et 9 passes de moyenne, le tout avec des tirs de fin de matchs mythiques, comme celui contre Toronto.

“You just watch & you’re in awe. He held it…five tenths of a second left. He was pretty confident that was going in, no rebounds, no nothing. That ball was being buried”

—Knicks coach Mike D’Antoni on Jeremy Lin’s Toronto game winner this day in 2012

The Moment of Linsanity

🔊 pic.twitter.com/0TFHNk63N9

— New York Basketball (@NBA_NewYork) February 14, 2024

En un mois, il est passé de no-name, à joueur le plus hype de NBA, la coqueluche du Madison Square Garden ; une période presque unique dans l’histoire de la Grande Ligue. 13 ans plus tard, Jeremy Lin raccroche les sneakers et a livré un communiqué touchant sur ses réseaux sociaux !

“En tant qu’athlètes, nous sommes toujours conscients que la retraite n’est jamais très loin. J’ai passé mes 15 années de carrière en sachant qu’un jour je devrais m’arrêter, et pourtant, dire adieu au basket aujourd’hui a été la décision la plus difficile que j’ai jamais prise. Ce fut l’honneur de ma vie de me mesurer aux adversaires les plus redoutables sous les projecteurs et de défier ce que le monde pensait possible pour quelqu’un comme moi. J’ai réalisé mes rêves d’enfant les plus fous en jouant devant des fans du monde entier. Je serai toujours l’enfant qui se sentait pleinement vivant chaque fois qu’il touchait un ballon de basket. Tant de personnes ont fait des sacrifices et se sont investies dans mon parcours, plus que je ne pourrai jamais les remercier. Merci à tous d’avoir cru en moi, de m’avoir accompagné, d’avoir célébré mes succès et de m’avoir soutenu dans les moments difficiles. C’est une aventure que je n’aurais jamais voulu voir se terminer, mais je sais que le moment est venu. Jouer au basket devant vous tous me manquera à jamais, mais notre relation ira au-delà du simple jeu. Je lève mon verre à ce qui nous attend. Je vous aime tous.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jeremy Lin 林書豪 (@jlin7)

Jeremy Lin laissera aussi dans son héritage basketballistique un parcours unique entre Harvard, la NBA et la Chine, quelques coupes de cheveux mythiques ou encore un tir incroyable avec les Lakers après avoir refusé de donner le ballon à Kobe Bryant.

Never forget Jeremy Lin waiving off Kobe and hitting the clutch 3

pic.twitter.com/ncYaDjPXyB

— Overtime (@overtime) August 31, 2025

Merci pour tout Jeremy !