Programme tranquille en ce jour de rentrée des classes. Un gros plat et cinq bols de tapas autour, mais on va quand même se poser devant cette nouvelle journée d’EuroBasket, ouais, parce qu’on est des gros geeks.

Le programme du jour

12h30 : Suède – Monténégro (Groupe B)

Tous ces matchs sont à retrouver sur BeIN Sports

Le main event

Finlande – Lituanie ! Trois matchs et trois victoires pour Lauri Markkanen et la Finlande, un public blond et chaud, et donc ce choc contre la Lituanie, déjà défaite une fois face à l’Allemagne. Le sniper du Jazz tourne à plus de 32 points de moyenne depuis le début de l’Euro et il est même monté à quasiment 50 en prépa, autant vous dire que Jonas Valanciunas a intérêt à ne pas être fainéant sur les aides. En cas de victoire de la Finlande on se dirigera vers une délicieuse “finale” du groupe mercredi face à l’Allemagne, mais avant cela une marche de plus cet après-midi, celle qui vous fait passer d’équipe sympa à véritable outsider. Cap ou pas cap ?

Les autres matchs

Le Montenegro tentera de gagner son premier match dans cet Euro, c’est face à la Suède mais c’est pas gagné pour autant. La Turquie ne devrait pas avoir trop de mal contre l’Estonie, tout comme les Allemands face à la Grande-Bretagne et la Lettonie contre le Portugal. Pour finir la Serbie tentera d’oublier le forfait de Bogdan Bogdanovic en culbutant la République Tchèque, punching ball tout désigné.