La fin de saison se rapproche en WNBA, et on devrait donc avoir six Françaises en Playoffs cette saison. Marine Johannes (Liberty), Dominique Malonga et Gabby Williams (Storm) et… les trois Françaises des Valkyries, encore victorieuses cette nuit et quasi qualifiées pour la postseason !

Les résultats de la nuit

On n’arrête plus les Valkyries ! Septième victoire en dix matchs pour la toute jeune franchise de Golden State, et si hier le duo Janelle Salaün / Carla Leite avait porté GS, cette nuit c’est la troisième Française du roster Iliana Rupert qui s’est gavée face au Fever, toujours privé de Caitlin Clark. 21 points, 5/8 du parking, domination également dans les airs, bref Iliana est prête pour les Playoffs, au contraire des… Sparks, oh la belle transition. En effet Kelsey Plum et ses sistas se sont imposées face aux Mystics mais voient le trio Valkyries / Storm / Fever s’éloigner et avec eux les rêves de huitième place.

Carla Leite turns on the jets, gets the angle, and finishes through contact for the and-1. 🚀

IND–GSV | League Pass pic.twitter.com/XXrrwatEPi

— WNBA (@WNBA) September 1, 2025

Iliana Rupert was unstoppable in the @valkyries win over the Fever! 🔥

She tallied a career-high 21 PTS with 5 3PM to pace Golden State.#WelcometotheW

Postseason Push presented by @DraftKings pic.twitter.com/6AWRI5rUN1

— WNBA (@WNBA) September 1, 2025

Ce soir cinq Françaises sont au menu, avec l’occasion pour la reine Gabby et la princesse Domi de renvoyer définitivement les Sparks dans les cordes. Début des Playoffs le 14 septembre, au lendemain de l’Euro, elle est pas belle la vie ?

Le programme du soir