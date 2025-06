La saison NBA 2024-25 étant désormais terminée, on continue nos petits bilans de franchise. Aujourd’hui, place au Miami Heat, qui a connu une année particulièrement compliquée, entre résultats sportifs décevants et drama en interne avec Jimmy Butler.

Ce que TrashTalk avait annoncé

43 victoires pour Alex, 45 pour Bastien, ça va chercher une 8ème place à l’Est, toujours avec l’espoir de jouer les épouvantails en Playoffs par la suite. Mais quand même l’impression que cette équipe a des limites pour viser vraiment plus haut.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Seulement 37 victoires mais bien une 8ème place à l’Est. On avait au moins bon sur l’un des deux pronos.

Trop compliquée cette année à South Beach. Comment ne pas parler du main event, à savoir le clash entre Jimmy Butler et Miami ? Les critiques de Pat Riley l’été passé et l’incapacité de s’entendre sur une prolongation avaient annoncé la couleur et Jimmy Buckets a vite mis le feu aux poudres.

Comportement pointé du doigt, sanctions disciplinaires, le tout avec un Jimmy qui explique qu’il n’a plus aucune joie à South Beach. Bref, un bon drama à l’ancienne qui a évidemment impacté le vestiaire. Il fallait trouver une solution et Jimmy Butler a logiquement été échangé. Direction les Warriors, plus enclins à lui offrir le contrat qu’il souhaitait.

Au milieu de ce marasme, on trouve quand même une ou deux bonnes surprises comme les promesses du rookie Kel’el Ware mais aussi un Tyler Herro responsabilisé et qui va chercher sa première étoile de All-Star en carrière.

Comme l’an passé, le Heat a dû cravacher pour aller jouer les Playoffs, passant par le Play-In Tournament. Une qualification acquise avant d’aller jouer les punching balls face aux Cavs, avec un sweep bien crade avant de partir en vacances.

La saison du Heat en quelques articles

L’image de la saison

Le petit moment WTF de la saison avec un fan placé derrière le banc du Heat qui informe les joueurs du trade de Jimmy Butler. 6 ans après son arrivée en provenance de Philadelphie, Jimmy Buckets a quitté South Beach, la fin d’une ère.

Pourquoi on peut sourire

Pas mille raisons pour être honnête. Le jeune Kel’el Ware fait plaisir, Erik Spoelstra est toujours sur le banc. Plus globalement, la raclée prise par le Heat en Playoffs ne peut que réveiller Pat Riley sur la nécessité de renforcer cette équipe et de changer les choses. Tout tenter pour viser plus haut ou lancer un rebuild, on sait pas, mais Miami doit quitter ce ventre mou et ce statut middle.

Pourquoi on peut faire la gueule

Malgré la présence de Bam Adebayo et Tyler Herro, Miami n’a pas les armes aujourd’hui pour jouer la partie haute du classement à l’Est. Il manque un vrai patron pour tirer tout ça vers le haut et la franchise a toutes les peines du monde à en recruter un. Pas beaucoup de picks à échanger, pas d’argent à envoyer cet été sur un gros free agent, sans oublier un Pat Riley qui semble de plus en plus contesté. Compliqué de se projeter avec optimisme..

Et la suite ?

Le Miami Heat a été une équipe séduisante et surprenante sur les dernières années, avec plusieurs gros runs en Playoffs sur fond de mentalité col bleu. Mais là on arrive clairement sur un tournant, avec la fin du cycle Butler et des résultats sportifs qui sont décevants. Miami apprécie la stabilité mais là il faut un électrochoc pour relancer un nouveau projet qui peut présenter de l’ambition. On espère que de grosses décisions vont arriver prochainement à South Beach.

Source stats : TrashTalk