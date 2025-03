Jimmy Butler avant son retour à Miami : “Ça ne me dérange pas d’être le méchant”

Ce mardi représente un jour particulier pour le Miami Heat et Jimmy Butler. La franchise floridienne et la nouvelle star des Warriors se retrouvent pour la première fois depuis leur sale divorce début février, et Jimmy a bien conscience que l’accueil ne sera pas forcément très cordial. Mais rassurez-vous, il s’en fout.

Ce n’est pas la première fois que Jimmy Butler revient sur les terres de son ancienne franchise après avoir quitté cette dernière en mauvais termes.

On se rappelle comment les choses se sont terminées avec les Wolves, les Sixers et même les Bulls. Tout récemment avec Miami, une franchise qui semblait pourtant lui correspondre parfaitement, le divorce a également été très crade. De quoi consolider une réputation de “bad guy” que Butler n’a aucun mal à accepter.

“Il faut bien que quelqu’un soit le méchant. Je veux bien être le méchant. Ça ne fait aucune différence. Je suis ici maintenant. Je joue à un haut niveau et j’aide les Golden State Warriors à gagner. Ils me veulent ici. Franchement, ça ne me dérange pas d’être un méchant là-bas.”

Néanmoins, si Jimmy Butler accepte d’être le méchant, que ce soit à Miami ou ailleurs, ce n’est pas pour autant qu’il prend l’entière responsabilité de son plus récent divorce avec le Heat. Chacun a sa version de l’histoire et selon lui, la sienne est souvent oubliée.

“Je me demande si les fans ont la même perception par rapport au Heat (qu’avec lui). Ce n’est pas comme si j’étais celui qui faisait tout. Ça doit être du 50-50, peut-être 51-49. 49 pour eux, 51 pour moi. Mais il est impossible que je sois à l’origine de tout cela.”

Comme souvent dans un divorce, les torts sont partagés.

Tout a commencé quand le boss de Miami Pat Riley a affiché Jimmy Butler en public pour son grand nombre de matchs ratés, après des provocations verbales de Jimmy envers les Celtics et les Knicks au cours des Playoffs 2024. Riley n’a ensuite jamais voulu offrir la prolongation de contrat maximale que recherchait Butler, tandis que ce dernier estimait ne pas être reconnu à sa juste valeur par la franchise. On rappelle que Jimmy a porté Miami à bout de bras vers deux Finales NBA avec un effectif pas forcément armé pour le titre.

La relation entre Jimmy Butler et le Heat n’a ensuite cessé de se détériorer, entre demande de transfert du joueur et multiples suspensions infligées par Pat Riley. Le mariage – qui a débuté par une belle lune de miel en 2019 – s’est finalement transformé en divorce le 6 février 2025 quand le Heat a envoyé Butler à Golden State.

Désormais aux Warriors, Jimmy Butler a retrouvé le plaisir de jouer, ainsi qu’une certaine liberté que le Heat ne voulait plus lui accorder. Et pendant que Miami enchaînait les défaites ces dernières semaines, Butler a complètement relancé une équipe des Warriors qui ne semblait aller nulle part.

Quelque part, Jimmy Butler a donc déjà gagné, peu importe le scénario du match de ce soir. Mais quelque chose nous dit qu’il prendra un malin plaisir à rayonner sur le parquet où il a tant brillé.

Cette fois-ci dans le rôle du “méchant”…

