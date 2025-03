S’inclinant pour la troisième fois consécutive la nuit dernière à Orlando, les Lakers sont dans le dur. Mauvaise nouvelle pour eux : le calendrier n’est pas du tout en leur faveur en cette fin de saison régulière.

Les Lakers sont au cœur d’une bataille à quatre équipes pour déterminer les places 2 à 5 en vue des Playoffs, tout en étant sous la menace de plusieurs franchises comme les Warriors, les Clippers ou encore les Wolves, qui ne sont pas très loin derrière les Angelinos.

Il reste une dizaine de matchs à jouer pour tout le monde avant la fin de la régulière, des matchs qui vont déterminer le classement final et donc les match-ups pour la postseason. Autant dire que ce n’est pas le moment de craquer. Mais pour les Lakers, c’est un scénario qu’on ne peut pas écarter.

Sur trois défaites de suite, et avec un LeBron James (et Rui Hachimura) en manque de rythme, les hommes de J.J. Redick sont en effet dans une zone dangereuse en ce moment. Surtout quand on analyse leur calendrier.

11 matchs restants

7 matchs en déplacement (bilan de 15 victoires – 19 défaites à l’extérieur cette année)

3 back-to-backs

4e calendrier le plus difficile de la NBA en cette fin de saison

Les Lakers sont en plein road-trip et doivent affronter Chicago, Indiana et Memphis en déplacement lors des prochains jours. Ils vont ensuite enchaîner trois matchs à domicile contre Houston, Golden State et New Orleans, avant une double confrontation chez le Thunder. Si Oklahoma City peut potentiellement faire reposer ses meilleurs joueurs lors de la venue des Californiens, ça reste un programme bien hard. Los Angeles terminera sa saison avec un match à Dallas, la réception de Houston et enfin un déplacement à Portland.

Le calendrier des Lakers en comparaison à leurs concurrents

Lakers : 4e calendrier le plus dur (57,7% de victoire adverse), 7 matchs sur 11 en déplacement, 3 back-to-backs.

4e calendrier le plus dur (57,7% de victoire adverse), 7 matchs sur 11 en déplacement, 3 back-to-backs. Grizzlies : 7e calendrier le plus dur (53,4% de victoire adverse), 6 matchs sur 11 en déplacement, 2 back-to-backs.

7e calendrier le plus dur (53,4% de victoire adverse), 6 matchs sur 11 en déplacement, 2 back-to-backs. Nuggets : 11e calendrier le plus dur (52,2% de victoire adverse), 3 matchs sur 9 en déplacement, 1 back-to-back.

11e calendrier le plus dur (52,2% de victoire adverse), 3 matchs sur 9 en déplacement, 1 back-to-back. Rockets : 12e calendrier le plus dur (52,2% de victoire adverse), 6 matchs sur 10 en déplacement, 1 back-to-back.

12e calendrier le plus dur (52,2% de victoire adverse), 6 matchs sur 10 en déplacement, 1 back-to-back. Clippers : 13e calendrier le plus dur (51% de victoire adverse), 6 matchs sur 11 en déplacement, 2 back-to-backs.

13e calendrier le plus dur (51% de victoire adverse), 6 matchs sur 11 en déplacement, 2 back-to-backs. Warriors : 15e calendrier le plus dur (50,4% de victoire adverse), 7 matchs sur 11 en déplacement, 2 back-to-backs.

15e calendrier le plus dur (50,4% de victoire adverse), 7 matchs sur 11 en déplacement, 2 back-to-backs. Wolves : 26e calendrier le plus dur (44,5% de victoire adverse), 5 matchs sur 9 en déplacement, 1 back-to-back.

Comme indiqué ci-dessus, les Lakers possèdent le calendrier le plus relevé parmi l’ensemble de leurs concurrents du Top 8 à l’Ouest. Vous l’avez compris, c’est l’heure de vérité, et les Angelinos devront montrer que leurs belles dispositions des dernières semaines sont réelles.

Luka, LeBron, J.J., c’est à vous de jouer !

Source texte : Tankathon