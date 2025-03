Les Los Angeles Lakers sont dans une période compliquée avec sept défaites lors des dix derniers matchs. Une mauvaise manière de se préparer aux Playoffs, et Luka Doncic, un des leaders de l’effectif en endosse la responsabilité !

Depuis la blessure de LeBron James, il est plus difficile pour les Los Angeles Lakers de gagner des matchs : une phrase qui tombe sous le sens. Mais le King est désormais de retour depuis deux rencontres et n’a pas pu endiguer la série de défaites de son équipe.

Les Lakers ont perdu sept de leurs dix derniers matchs et sont désormais un petit peu décrochés de la course à la deuxième place de la Conférence Ouest. Luka Doncic, leader de la bande pourpre et or lors de cette période n’a pas hésité à prendre ses responsabilités après le nouveau revers face au Orlando Magic :

“Je pense que nous avons joué avec un petit peu de suffisance, nous ne pouvons pas nous le permettre en ce moment. Je pense que Bron et moi devrions être les premiers à le faire (être leaders). C’est à moi de le faire. Évidemment, je dois faire mieux, je dois parler plus. J’ai parlé en première mi-temps, puis j’ai baissé le ton et je ne devrais pas faire ça.”

Les Lakers se sont inclinés 118 à 106 face à Orlando alors qu’ils menaient de deux points à l’entame du troisième quart-temps. Luka Doncic a marqué 21 points dans le premier acte, “seulement” 11 dans le deuxième.

Mais le Slovène reste dur avec lui-même. Sur cette série de 10 matchs, il tourne à 31,4 points, 8,9 rebonds et 8,7 passes décisives. Mais les statistiques ne montrent pas tout, et il souhaite inspirer d’avantage ses nouveaux coéquipiers, les pousser vers le haut.

Luka Doncic vient d’arriver dans ce vestiaire et fait peut-être preuve, encore, d’une petit peu de timidité. Pour que les Lakers aillent loin, il doit s’en débarrasser rapidement et le retour d’un LeBron James plus en forme l’aidera surement dans cette voie.

