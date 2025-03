Absent depuis le 8 février, Anthony Davis est enfin de retour sur les parquets. Celui qui est revenu cette nuit à Brooklyn est prêt à aider une équipe qui en a bien besoin. Si le doute persistait chez le plus grand nombre quant à son retour, ça n’a jamais été une question pour lui.

Après avoir loupé 18 matchs, ça y est, Anthony Davis a pu refouler les parquets cette nuit face aux Nets. Une large victoire 120-101, un bout de rythme retrouvé pour le Unibrow, enfin une bonne nouvelle pour Dallas qui n’en avait pas eu depuis un bon moment.

Le retour d’AD avait pourtant été remis en doute ces dernières semaines. Après la blessure de Kyrie Irving, lui aussi tombé au combat (déchirure du ligament croisé), l’insider Shams Charania avait émis l’hypothèse que Davis soit laissé au repos pour le reste de la saison.

Shams on Anthony Davis:

“I think him, his representatives are gonna huddle up. I think they’re gonna have some very hard conversations. It’s not out of the realm of possibility that one game was the last time we’ve seen AD this season” pic.twitter.com/kYr8FIxJga

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) March 4, 2025

Mais pour le principal intéressé, la question ne s’est visiblement jamais posée, notamment au vu du tsunami de blessures qui a inondé le vestiaire des Mavericks :

“C’était dur de voir les gars se battre tous les soirs. […] On est en sous-effectif, les gars se blessent : Gafford, Lively, Kyrie. C’était dur. Je voyais les gars tout donner, s’allonger par terre dans le vestiaire complètement épuisés. Il n’y avait aucun doute sur le fait que j’allais revenir et jouer. […] En tant qu’un des leaders de l’équipe, je voulais au moins leur permettre de souffler un peu.”

On salue le leadership exemplaire de l’ancien Laker. L’objectif pour Anthony Davis est maintenant de retrouver petit à petit son rythme et ses sensations, chose qui a l’air d’être en bonne marche après ses premières minutes :

“Physiquement j’étais bien. […] Mentalement j’étais prêt. […] Après, il fallait juste faire preuve d’intelligence. Bien sûr, je suis sous restrictions de minutes.”

Le public attend d’en voir plus, et les Mavs aussi. Juste derrière les Suns dixièmes au classement de la Conférence Ouest (bilan similaire de 35 victoires – 37 défaites), c’est bien une course au Play-In que vont disputer les hommes de Jason Kidd. Avec Davis en plus dans l’effectif, ça devrait aider.

Après tout, si Nico Harrison l’a fait venir, c’est pour “win now”.

