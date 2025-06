Nouveau bilan de franchise et cette fois c’est pour parler des Detroit Pistons. La franchise du Michigan a impressionné les observateurs cette saison, allant chercher une place en Playoffs à la surprise générale. Motor City peut être fière de ses ouailles.

Ce que TrashTalk avait annoncé

21 victoires pour Bastien, 24 pour Alex. Des progrès par rapport à l’an passé mais l’idée que la saison sera probablement terminée à partir de février, avant d’aller jouer la Draft, si possible en bonne position.

Ce qu’il s’est vraiment passé

44 victoires pour Detroit cette année et on s’est bien vautrés ! On n’était sans doute pas les seuls cela dit.

Révélations de la saison en NBA, les Pistons ont très agréablement surpris. Il y a l’explosion d’un Cade Cunningham qui devient All-Star bien sûr mais pas que. Ausar Thompson et Jalen Duren ont fait plaisir, on a bien aimé aussi les vétérans revanchards comme Malik Beasley ou Tobias Harris. Plus encore, il y a un côté col bleu qui est bien revenu à Detroit cette année, entre les Isaiah Stewart, Duren bien sûr. On sent que les Pistons ne sont pas là pour se faire des copains, ça fait plaisir.

Mis à la porte des Cavs l’été passé, J.B. Bickerstaff a lui fermé bien des bouches en finissant dans le Top 3 des coachs de l’année. Il a notamment réussi à réinstaller une identité défensive chez les Pistons, passant de la 25ème à la 10ème défense du pays en un an. Il faut se prendre des bleus pour aller scorer.

Detroit n’a fait que monter en régime tout au long de la saison, jusqu’à aller chercher une place en Playoffs, avec une étiquette de l’équipe qui n’est pas là pour tendre l’autre jour. Les Knicks ont d’ailleurs eu toutes les peines du monde à les sortir au premier tour. L’avenir est plus que prometteur dans le Michigan, il faut confirmer maintenant.

La saison des Pistons en quelques articles

L’image de la saison

Un apéro TrashTalk positif sur les Pistons ? Cela faisait un bail et c’est le signe que les choses ont bien changé dans le Michigan cette saison.

Pourquoi on peut sourire

Beaucoup de raisons. Il y a Cade Cunningham qui assume véritablement son statut de star, un groupe encore jeune et avec une belle marge de progression, une vraie identité qui se construit petit à petit, avec en plus Jaden Ivey qui va revenir de blessure à la rentrée. Detroit a tout pour s’installer sur la durée parmi les équipes qui comptent à l’Est.

Pourquoi on peut faire la gueule

Peut-on vraiment faire la gueule en triplant son nombre de victoires en une saison ? (vous avez 4h)

Et la suite ?

Intersaison importante pour les Pistons. Comme dit plus haut, la saison est réussie, maintenant il faut confirmer et c’est souvent le plus dur. Detroit va déjà devoir décider du futur de plusieurs cadres comme Malik Beasley ou Tim Hardaway Jr., qui peuvent tester le marché Le premier était finaliste du trophée de sixième homme, il va vouloir son chèque. Stabilité, volonté d’aller chercher un autre fort joueur à mettre à côté de Cade ? On attend avec impatience les prochaines décisions du front office.

Source stats : TrashTalk