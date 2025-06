Victor Wembanyama forfait pour l’EuroBasket 2025

Selon Le Parisien, Victor Wembanyama ne sera pas dans la pré-sélection de Frédéric Fauthoux pour l’EuroBasket 2025. Une décision qui s’explique par sa thrombose veineuse qui l’a privé de la fin de saison NBA. L’Alien souhaite continuer de se rétablir pour revenir à 100% sur les parquets avec les Spurs, en octobre prochain.

Décisin crève-coeur, mais décision finalement logique et un peu attendue. Après Rudy Gobert, l’équipe de France masculine de basket devra également faire sans Victor Wembanyama. Touché à l’épaule par une thrombose veineuse durant le mois de février dernier, la star des Spurs a manqué la fin de saison régulière en NBA. Il choisit donc le repos et la convalescence, pour être au top physiquement lors de la reprise de la saison NBA avec San Antonio.

Si cette annonce est brutale, elle n’est pour autant pas surprenante. Dans ses précédentes conférences de presse, Fred Fauthoux – coach des Bleus – avait laissé planer le doute et l’incertitude quant à la participation de Wemby. On ne doutera absolument pas de la volonté de l’Alien a participer à la compétition, mais parfois, la raison doit l’emporter sur l’envie. Et qu’on se le dise, il y aura encore beaucoup d’opportunités de briller avec la tunique tricolore, pour un joueur qui n’a que 21 ans.

