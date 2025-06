Quatre matchs, quatre victoires. Deux sur le fil et deux plus tranquilles mais l’essentiel est là : une qualification directe pour les quarts de finale. Premier objectif atteint, mais cette équipe a clairement les moyens de faire encore beaucoup mieux…

Un superbe combat face aux Canadiennes, ponctué par un dernier tir de Camille Magic Droguet, puis une rencontre un peu plus maitrisé contre un adversaire moins huppé on ne va pas se mentir. 14-13 face à Paige Crozon et ses sistas, 18-14 contre l’immense Miscenko après un début de match qui les avait mises à l’abri très vite, et voilà comment on valide un 4 sur 4 solide et plein d’espoir pour la suite. Aujourd’hui encore Hortense Limouzin a dicté le tempo (environ 2000 à l’heure), aujourd’hui encore Camille Droguet et Marie Mané ont fait de tout et très bien, et aujourd’hui encore Marie Michelle Milapie a dominé dans la raquette et mi-distance. Suffisant pour taper du poing sur la table et envoyer un beau message à la concu, suffisant pour filer en quart en sifflotant !

INVAINCUES ! ✊🇫🇷

Les Bleues conservent leur invincibilité en poule et filent directement en quarts de finale.#3x3WC pic.twitter.com/Stf6SnSgJa

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) June 25, 2025

En quart de finale justement, les filles de l’EDF affronteront logiquement une des quatre équipes suivantes : Pologne, Mongolie, Ukraine, Brésil. Avant cela il y aura donc deux jours bienvenus pour souffler et pour encourager les gars demain et, on l’espère, vendredi au play-in.

Bravo les filles, repos mérité et on se voit samedi !