Interviewé par Maxime Aubin pour le compte de L’Équipe, RC Buford, président des Spurs, a rappelé ou plutôt confirmé ce que les dernières semaines semblaient nous indiquer : les Spurs ne chambouleront pas leur effectif pour récupérer une grosse star en risquant de griller des étapes. Le mot clé reste donc : continuité.

Il y a plus d’un mois déjà, juste après la Draft Lottery qui a vu les Spurs s’accaparer le second pick de cette cuvée 2025, beaucoup étaient étonnés d’apprendre que même avec des rumeurs autour de la disponibilité de Giannis Antetokounmpo, San Antonio comptait bien utiliser son choix pour s’offrir les services de Dylan Harper.

Alors réelle volonté ou écran de fumée ? C’était la question de l’époque, mais quand Kevin Durant s’est lui aussi activé sur le marché des transferts, la franchise texane n’a encore une fois pas bougé, alors même qu’elle faisait partie des destinations favorites de l’ancien ailier des Suns.

The Spurs NEVER made a trade offer for Kevin Durant, per @Gambo987 pic.twitter.com/kyqemGmw9P

Surprenant pour les observateurs peut-être, mais pas pour RC Buford, président de l’organisation Spurs, qui en a remis une couche sur cette direction bien établie au micro de L’Équipe :

“On va regarder toutes les opportunités qui s’offrent à nous, en évaluant d’abord l’impact potentiel d’une recrue sur notre effectif actuel, et puis en regardant le coût que cela représente. Mais on ne sautera aucune étape. […] On veut rester prudents.”

Patience et continuité seront donc les maîtres mots du développement des Éperons. En même temps, quand tu as entre tes mains le potentiel meilleur joueur du monde sur les 15 prochaines années, ça te fait y réfléchir à deux fois. Pas de mouv à la Matt Ishbia ou Nico Harrison à Fort Alamo !

Mais finalement, au-delà d’une méthode patiente, l’idée c’est de retrouver l’ADN Spurs, la même qui a mené San Antonio à remporter 5 titres en 15 ans.

“On a une vision long terme, la même que celle qui nous a permis de construire un succès durable par le passé. On veut revenir à ça. […] Les preuves sont toujours là, autour de nous, tous les jours : David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili, Sean Elliott… Toutes ces anciennes gloires locales nous montrent qu’on peut construire un succès étape par étape.”

Une petite mention de Tony Parker n’aurait pas été de trop (chauvinisme quand tu nous tiens…) mais difficile de contredire cette vision au vu des accomplissements passés. Alors rendez-vous dès ce soir, 1h30, pour une Draft commentée en live par vos deux pépères préférés, et qui verra les Spurs ajouter une nouvelle pierre à leur édifice de futur champion (on l’espère pour eux).

