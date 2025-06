Depuis quelques semaines, le nom de Kevin Durant est souvent lié aux San Antonio Spurs, mais l’ailier évoluera avec une autre franchise texane la saison prochaine : les Houston Rockets. Selon John Gambadoro, la franchise de Victor Wembanyama n’a finalement pas fait d’offres aux Phoenix Suns.

L’association entre Victor Wembanyama et Kevin Durant était fantasmée par beaucoup de fans de la Grande Ligue. Deux joueurs longs et techniques qui ont révolutionné leurs postes et sont devenus des combinaisons létales de taille, d’adresse et d’agilité. Le Français a souvent répété son admiration pour l’ailier, mais il faut croire que sa franchise n’était pas tout à fait du même avis.

Selon John Gambadoro, journaliste bien renseigné sur les Phoenix Suns, l’équipe de l’Arizona n’a reçue aucune offre venant du management de San Antonio. Les Spurs sont dans une construction réfléchie et souhaitent visiblement avancer avec leurs jeunes joueurs un petit peu plus longtemps.

The Spurs NEVER made a trade offer for Kevin Durant, per @Gambo987 pic.twitter.com/kyqemGmw9P

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 22, 2025

La saison prochaine sera celle de la progression dans le Texas avec le premier exercice complet de De’Aaron Fox sous ce maillot. Victor Wembanyama, Devin Vassell, Stephon Castle et les autres sont de plus en plus forts et, entourés par quelques vétérans, pourront viser les Playoffs dans la Conférence Ouest.

Mais c’est un petit peu trop tôt pour le titre et l’arrivée de Kevin Durant aurait donné une autre chronologie au projet. Avec la sélection probable de Dylan Harper en plus, la franchise n’aurait pas su dans quelle direction regarder.

On ne met pas la charrue avant les boeufs du côté de San Antonio, mais toutes les étapes de reconstruction semblent être suivies à la lettre. Faire progresser les jeunes pour en faire un package très intéressant dans un ou deux ans lorsqu’il faudra aller chercher la dernière pièce du puzzle, c’est un plan censé !

Et puis, comme Kevin Durant change de franchise tous les 18 mois, peut-être souhaitera-t-il terminer sa carrière chez les Spurs pour prendre une dernière bague avec Victor Wembanyama dans un rôle plus limité !

Source texte : John Gambadoro