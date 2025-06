Shai Gilgeous-Alexander et ses potes ont fini les bouteilles de champagne depuis quelques jours et nous allons devoir commencer notre sevrage de NBA en attendant la saison prochaine. Mais un trophée reste encore à attribuer pour 2025, celui du vainqueur du TrashTalk Bracket Contest. Avec la fin des Playoffs NBA, le grand jeu de la communauté TrashTalk a rendu son verdict. Alors qui avait sorti sa boule de cristal au mois d’avril pour raconter l’histoire de ces Playoffs ?

# LE VAINQUEUR DU TRASHTALK BRACKET CONTEST 2025

Vous commencez à connaitre le principe du TrashTalk Bracket Contest pour sa cinquième édition. Cette année encore, vous avez répondu présent en profitant d’une expérience toujours plus fun.

Le concept ? Lire l’avenir et remplir son bracket avant le début du play-in tournament ! On ne change pas une équipe qui gagne.

Désormais rendez-vous incontournable pour bien préparer les Playoffs NBA, ce défi immense à réuni plus de 46 000 joueuses et de joueurs. Tous s’imaginaient capable de prédire l’avenir en annonçant le champion NBA, les finalistes ainsi que tout le déroulé des Playoffs (score de toutes les séries du premier tour aux Finales ainsi que les qualifiés du play-in tournmanent. Deux mois et presque 90 matchs plus tard, il ne pouvait en rester qu’un…

Voici donc le bracket #007493 envoyé le 14 avril dernier à 11h 36 min et 28s pour être précis, avant que le play-in tournament ne donne officiellement le coup d’envoi de cette post season 2025.

Faisons-la courte. Ce boss a annoncé le titre de champion pour le Thunder, en finale contre les Pacers, en misant sur un Game 7. Pas mal. Mais il savait aussi que le Thunder sortirait les Wolves en 5 matchs après avoir éliminé les Nuggets en 7. Seul accroc dans le parcours d’OKC pour notre champion, une défaite qui n’a jamais eu lieu face à Memphis. Il avait aussi senti que les Lakers ne viendraient pas à bout des Wolves et que Golden State réaliserait l’upset face aux Rockets pendait que les Nuggets feraient le taf face aux Clippers; Certes, les scores ne sont pas parfaits, mais pour les qualifiés à l’Ouest, c’est un perfect à chaque tour ! Heureusement car à l’Est, les choses ont été moins fluides, l’ami n’ayant eu aucune confiance envers les Knicks qu’il a vu perdre au premier tour. Pour le reste, la qualification de Boston – mais contre le mauvais adversaire – celle des Pacers et des Cavs – là aussi une erreur sur le play-in – lui avaient laissé toutes ses chances. Qu’il a exploité pour boucler donc le jeu avec le meilleur bracket de la communauté.

En analysant les milliers de tableaux qui ont été envoyés pour le TrashTalk Bracket Contest… seules 2 PERSONNES ont annoncé Oklahoma CIty champion NBA, en finale face aux Indiana Pacers, sur le score de 4-3 ! Des visionnaires comme on en voit peu. Et le tie-breaker qui fait basculer le titre dans l’escarcelle de notre champion ? La victoire des Wolves en demi-finale de Conférence Ouest.

Grâce à cela, il entre dans le cercle fermé des légendes de l’hexpertise en étant le vainqueur de la cinquième édition du TrashTalk Bracket Contest.

Et en prenant en compte tous nos tie-breakers mentionnés dans les règles du jeu, c’est ce bracket qui l’a finalement emporté.

VOTRE ATTENTION S’IL VOUS PLAIT ! 🚨

Mesdames messieurs, voici le vainqueur du BRACKET CONTEST 2025 !! 😱👏👏

Un immense BRAVO à Nolan qui a envoyé ce Bracket de fou il y a 2 mois…!!

On te contacte asap avec @ParionsSport, prépare ton compte car y'a 5000€ qui arrivent !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2025

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Le vainqueur du TrashTalk Bracket Contest, qu’on appelle chez nous un HEXPERT TOTAL, va être contacté par mail prochainement.

Et autant vous dire que ce roi de l’année 2025 va passer pouvoir kiffer son été.

Car oui, cette année ParionsSport régale avec 5000€ offerts au vainqueur du Bracket Contest !!

Un cadeau incroyable pour une perf incroyable, c’est ça aussi la beauté de ce jeu qu’on a hâte de revivre avec vous l’an prochain.

Un grand merci à toutes les participantes et à tous les participants pour avoir fait de cette nouvelle édition du TrashTalk Bracket Contest une grande réussite. Pour garder votre bracket en souvenir, vous avez jusqu’au 30 juin pour le télécharger en passant par le mail automatique qui vous a été envoyé lors de votre participation au concours. Rechargez bien vos qualités de voyants pendant l’été, car on remet ça en 2026 !