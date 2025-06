Après le titre du Thunder cette nuit et la fin de la saison 2024-25, c’est déjà l’heure pour les bookmakers de se projeter sur la saison 2025-26. Sans surprise, OKC sera favori à sa propre succession.

4 mois nous séparent de la prochaine saison NBA mais certains se projettent déjà sur la suite, à commencer par les bookmakers. ESPN a dévoilé les cotes de chaque franchise pour le titre en 2026. Le Thunder est le large favori après son sacre.

Un peu plus loin, on trouve les Cavaliers, qui étaient le meilleur bilan de l’Est cette saison, avant que des blessures ne les plombent en Playoffs. Les Knicks, récents finalistes de Conférence sont à la 3ème place chez les bookmakers, et ce même s’ils n’ont toujours pas de coach à ce jour.

Les Rockets se placent aussi très bien grâce à l’arrivée de Kevin Durant, ils sont en embuscade. Les Pacers, finalistes malheureux partagent la 5ème cote avec les Wolves, les Lakers et les Celtics. Boston qui a logiquement reculé avec la grave blessure de Jayson Tatum. Avec la blessure de Damian Lillard, les Bucks ne sont pas vraiment mis en avant non plus, ils n’ont que la 18ème cote.. Les Spurs de Victor Wembanyama sont juste derrière eux.

