Le Oklahoma City Thunder, champion NBA 2024-25 !

Le trône de la NBA a changé de propriétaire. En s’imposant dans un match 7 sous haute tension face aux Indiana Pacers, le Oklahoma City Thunder a remporté le premier titre de son histoire. La jeune équipe de Mark Daigneault est, déjà, sur le toit du monde de la balle orange.

Une saison régulière de grande classe, une défense terrifiante, un nouveau MVP à la baguette, des Playoffs marqués par une résistance mentale impressionnante et désormais une bague au bout des doigts : le Oklahoma City Thunder 2024-25 est champion NBA, le Oklahoma City Thunder 2024-25 est historique.

🏆 C’EST OFFICIEL : LE THUNDER EST CHAMPION NBA 2025 !!! 🤩⚡️

SAISON DE RÊVE POUR OKC

1ÈRE BAGUE DE LEUR HISTOIRE

SUR LE TOIT DU BASKETBALL

FÉLICITATIONS AU THUNDER !! 👏👏

À seulement 25,6 ans de moyenne, l’équipe de Mark Daigneault est la plus jeune titrée de tous les temps. Et s’il est encore trop tôt pour affirmer qu’il s’agit d’un début de dynastie, cette première bannière au plafond du Kaseya Center restera, à jamais, un exemple de construction, gestion et progression d’une franchise bien gérée, des bureaux au parquet.

Sous la houlette de Sam Presti, le Thunder s’est vite reconstruit après les départs de Russell Westbrook et Paul George en 2019. Les derniers mouvements, les arrivées d’Isaiah Hartenstein et Alex Caruso ont définitivement permis à cette équipe de croire en ses rêves. En saison régulière, Shai Gilgeous-Alexander a été sensationnel et a porté son équipe vers 68 victoires et le meilleur bilan de toute la NBA. En Playoffs, le parcours a été difficile, notamment face aux Denver Nuggets et Indiana Pacers, mais les bleus et blancs n’ont pas tremblé dans les moments chauds.

Les joueurs du Thunder soulèvent le Larry O’Brien Trophy ! 👏👏👏 pic.twitter.com/ZG21yvuKmF

Deux Game 7 qui auraient pu changer le destin de cette franchise, mais qui ont simplement confirmé qu’elle n’était pas fait du même bois que les autres. Bien sûr, lors du dernier match de ces Finales, la blessure de Tyrese Haliburton restera et un grand point d’interrogation avec, mais les coéquipiers de Jalen Williams ont su rester concentrés et rigoureux pour s’envoler en deuxième mi-temps.

THE EMOTIONS POUR OUT AS THE STARTERS CHECK OUT.

OKC THUNDER: 2025 NBA CHAMPS 🏆 pic.twitter.com/M2DzqMM03F

Le parcours du Thunder en Playoffs

Premier tour : 4-0 vs Grizzlies

Demi-finales de Conférence : 4-3 vs Nuggets

Finales de Conférence : 4-1 vs Timberwolves

Finales NBA : 4-3 vs Pacers

L’effectif champion

Shai Gilgeous-Alexander

Lu Dort

Jalen Williams

Chet Holmgren

Isaiah Hartenstein

Alex Caruso

Cason Wallace

Aaron Wiggins

Kenrich Williams

Ousmane Dieng

Isaiah Joe

Dillon Jones

Ajay Mitchell

Jaylin Williams

Bravo messieurs. Vous êtes champions NBA !