Chet Holmgren est champion NBA avec le Thunder, mais il a également décroché un record dans cette ultime confrontation. Le pivot d’OKC est devenu cette nuit le joueur ayant réalisé le plus de contres dans un match 7 de Finales NBA !

Alors qu’il était en grande difficulté jusque là dans ces Finales, Chet Holmgren est sorti de son trou au meilleur des moments. Le numéro 7 a pondu un très gros match avec 18 points, 8 rebonds, et surtout… 5 contres. Une performance qui cache en réalité… un record NBA.

Record all time dans un Game 7 de Finales NBA pour Chet Holmgren : 5 contres.

Masterclass défensive de sa part.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2025

En effet, Chet bat ainsi Kevin Garnett et ses 4 blocks dans le septième match face aux Lakers en 2010, et devient donc le meilleur contreur de l’histoire sur un Game 7 de Finales NBA. KG avait en plus perdu son duel face à Kobe (et au tir de Ron Artest), Holmgren de son côté lui, réalise donc le Grand Chelem.

Magnifique boucle pour un joueur qui a su prendre son mal en patience après une lourde blessure l’ayant privé de saison rookie. Depuis son retour OKC est devenu un cador de la Grande Ligue et peut désormais espérer dominer 29 autres équipes sur plusieurs années. Les comparaisons avec Wemby ne lui rendent pas service, mais Chet Holmgren a su marquer la NBA de son empreinte, à sa manière.