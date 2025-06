À peine la moitié du premier quart-temps passé que ce Game 7 prend déjà des allures de cauchemar. Tyrese Haliburton est sorti sur blessure et a été forcé d’abandonner ses coéquipiers. Incapable de poser sa jambe. Terrible.

C’était certainement LE scénario que personne ne voulait voir, que ce soit côté Thunder ou côté Pacers, et malheureusement c’est bien ce qui vient d’arriver. Après 7 minutes de jeu et alors qu’il faisait un début de match exceptionnel, Tyrese Haliburton s’est effondré au sol après une tentative de drive. Les larmes montent instantanément.

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. pic.twitter.com/AZ1uk65dFg

— ESPN (@espn) June 23, 2025

Le mollet droit semble complètement exploser sur son appui, souvenir immédiat de Kevin Durant face aux Raptors en 2019… et on peut donc supposer que le tendon d’Achille soit touché. Tout le groupe Pacers s’est réuni autour de son leader avant de reprendre la partie. Ce sera donc à Pascal Siakam, Myles Turner, T.J. McConnell et consort, de porter les derniers espoirs de tout l’Indiana.