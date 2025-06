Ce soir à 2h du matin, la planète basket va s’arrêter de tourner pendant deux bonnes heures. La saison NBA et ses 82 matchs, plus de 100 pour les deux finalistes, prendra fin cette nuit aux alentours de 4h30. 48 minutes pour décider du sort de huit mois de basket. Une folie.

On ne peut décemment pas rêver mieux en tant que fan de NBA.

Un Game 7, la quintessence même de ce sport, et pour offrir aux Pacers ou au Thunder l’une des plus belles victoires qui soit. De celles dont les vainqueurs se souviendront toute leur vie, dont les perdants peineront pour certains à panser cette plaie.

Le Thunder a fait une saison incroyable et a très vite été mis dans la peau d’un favori pour le titre, les Pacers ont avancé dans l’ombre des Cavs ou des Celtics, absolument personne ne les attendait à ce niveau, mais aujourd’hui ces mêmes personnes ne s’étonneraient pas de les voir champions.

Pour OKC Shai Gilgeous-Alexander est un merveilleux MVP et il fera un superbe MVP des Finales en cas de victoire, à moins que Jalen Williams ne nous en colle à nouveau 40, alors que pour Indiana Pascal Siakam et Tyrese Haliburton portent une équipe terriblement séduisante et n’ont évidemment rien à perdre depuis un moment déjà.

Impossible évidemment de prévoir une once de ce qu’il pourrait se passer ce soir, un Game 7 c’est imprévisible et la pression inhérente à ce genre de match peut tout aussi bien écraser un joueur que magnifier ses qualités. On a clairement autant de chances de voir un Tyrese Haliburton claquer un buzzer beater historique que de voir un TJ McConnell en triple-double points/passes/interceptions, autant de possibilités d’avoir un SGA à 46 points qu’un Thunder qui gagne de 35 après avoir collé un 48-11 à Indiana au deuxième quart.

Impossible de se projeter donc, juste une envie féroce d’être à ce soir, à cette nuit, pour vivre ensemble ce match de dingue. Et en plus il sera commenté en live, nan mais vraiment, que demande le peuple.

Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers : 3-3

Le trio magique pour se plonger dans la série : preview complète, les pronostics de la rédaction et l’Apéro TrashTalk.

xjgnd