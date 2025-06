Cinquième match de ces Finales, et une fois de plus le Thunder et les Pacers nous ont offert une baston incroyable, aux divers retournements de situation, aux protagonistes toujours différents. Un best-seller en puissance et en cinq manches pour l’instant, une série que mène désormais OKC 3-2 !

Quoiqu’on en dise, ces Finales NBA 2024-25 sont superbes.

A 2-2 dans la série, ce Game 5 sentait la poudre et le vainqueur allait en sortir très largement avantagé dans la quête de la bague. Une tension ressentie à travers les tribunes du Paycom Center et jusque dans notre salon, à moins que ce ne soit les 26 degrés dans le salon qui nous tendent. Dés le début de match en tout cas, ce sont les Pacers qui ressentent le plus cette pression, amplifiée il est vrai par une défense é-touf-fante du Thunder. Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams mordent tout ce qui bouge et le duo Holmgren / Hartenstein découpe le peu d’attaquants ayant passé le premier rideau. Un premier écart se fait donc assez rapidement, mais on connait les Pacers, on ne fera donc la fête qu’à +30 et trois minutes à jouer…

Dix points d’avance après un quart-temps, quasiment quinze à la mi-temps, mais le principal problème pour Rick Carlisle ce n’est pas l’écart mais plutôt le niveau de Tyrese Haliburton, bloqué à zéro point et incapable de bouger le petit doigt face aux pitbulls du Thunder. Fort heureusement Pascal Siakam montre une nouvelle fois à quel point il est à l’aise quand le niveau grimpe, Myles Turner, Andrew Nembhard et Aaron Nesmith hustlent ça bien comme il faut, et c’est ainsi que les Pacers vont recoller, une fois de plus, à l’orée d’un dernier quart-temps alors présenté comme le plus important de cette saison NBA.

Tyrese Haliburton absent des débats, c’est l’éternel remplaçant de luxe TJ McConnell qui va mettre le nez à la fenêtre dans cette deuxième mi-temps. Un troisième quart de folie pour remettre les Pacers dans le coup et laisser à Pascal Siakam le lead par la suite, mais si TJ nous pousse à l’achat sur le NBA Store, pour les locaux un duo rassure, deux mecs plutôt doué au basket-ball, deux mecs qui vont mutualiser leurs forces pour interdire tout espoir de retour aux Pacers. Le premier c’est évidemment Shai Gilgeous-Alexander (31 points), moins surdominant qu’à son habitude mais monstrueux en défense (4 contres) et toujours auteur de ces paniers qui font mal, qui refont un écart, qui remettent la tête des Pacers sous l’eau. A deux doigts de sire que SGA a été en gestion tout le match, l’autre joueurs de Mark Daigneault qui a plutôt bien géré ce Game 5 étant… Jalen Williams, clairement l’homme du match pour le coup.

JALEN WILLIAMS SIGNE LE MATCH DE SA VIE ⚡️

🔹40 POINTS

🔹6 rebonds

🔹5 passes

🔹1 steal

🔹14/25 AU TIR, 9/12 AUX LANCERS

Match XXL, match de patron, match d'une vie pour Jalen Williams, totalement impérial du début à la fin pour faire chuter les Pacers. Sublime ! 👏👏

Exceptionnel J-Dub, leader dans les stats et dans le ressenti, avec cette impression de l’avoir vu en coller 60 à 250% au tir. Bien supplée au scoring par les remplaçants Wiggins ou Caruso, Jalen était injouable sur ce match, et continue sa montée en puissance dans ces Finales.

Plutôt mauvais signe pour les Pacers si le MVP de l’équipe adverse est encore plus fort que le MVP de la saison, alors que leur leader claque des matchs cotés à 300 sur l’échelle de la chiasse, car il est donc l’heure de rappeler que Tyrese Haliburton termine ce Game 5 à 4 points à 0/6 au tir.

Tyrese Haliburton, l’absence totale.

🔹4 points, 0 panier dans le jeu (!!!)

🔹7 rebonds

🔹6 passes

En difficulté toute la soirée, aucune prise d'initiative, comme invisible. Il a semblé gêné physiquement au début du match, à voir si des infos tombent dessus et s'il y a un…

C’est sur cette grande poésie qu’on va stopper ce résumé, en vous filant quelques infos tout de même. La date du Game 6, possiblement le dernier de la saison si le Thunder s’impose : dans la nuit de jeudi à vendredi, à 2h30. La date du Quine Loto de Romans-sur-Isère : le 28 juin prochain, avec un Jambon Serrano offert, entre autres. Parmi ces deux informations une seule est vraie, à vous de mener l’enquête et on se quitte sur un dernier indice : on se dit à jeudi soir.