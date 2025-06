Deux mois après avoir perdu son travail de General Manager chez les Sacramento Kings, Monte McNair a retrouvé du travail. Le Dirigeant de l’Année 2023 reste en Californie et devient conseiller chez les Los Angeles Clippers.

Les Los Angeles Clippers seraient sur la piste Kevin Durant et une nouvelle voix va pouvoir apporter son opinion au dossier. Monte McNair, l’ancien General Manager des Sacramento Kings rejoint les bureaux de la franchise de Steve Ballmer.

Il avait été viré en avril dernier et a donc passé relativement peu de temps à Pôle Emploi. L’information a été dévoilée, comme souvent, par Shams Charania.

Former Sacramento Kings general manager Monte McNair, the 2022-23 NBA executive of the Year, is joining the Los Angeles Clippers in an advisor role, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2025

Monte McNair avait été élu Dirigeant de l’Année en 2023. L’arrivée de Domantas Sabonis, le recrutement de Mike Brown et la Draft de Keegan Murray avaient été mis à son crédit, mais la NBA va vite et depuis Tyrese Haliburton est à deux matchs du titre, le coach des Kings a changé et le jumeau de Kris a perdu en cote.

Les transferts de DeMar DeRozan et Zach LaVine n’ont pas été apprécié par les propriétaires de Sacramento et McNair a alors été laissé sur le carreau. Le rôle accepté chez les Clippers est plus petit, mais la franchise plus compétitive : un mal pour un bien dans sa carrière ?

Source texte : Shams Charania