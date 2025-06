Les Clippers, outsider à surveiller dans la course à Kevin Durant ?

Les San Antonio Spurs, Houston Rockets et le Miami Heat semblent être les favoris pour récupérer Kevin Durant cet été, mais selon Michael Scotto de HoopsHype, il faudrait surveiller les Los Angeles Clippers. Une nouvelle virée Californienne à venir pour l’ailier ?

Le trio composé de James Harden – Paul George et Kawhi Leonard n’a pas fonctionné à Los Angeles et les dirigeants semblent penser que le problème était peut-être le nouveau joueur des Philadelphia Sixers. Enlevez-le, rajoutez Kevin Durant, et vous avez une équipe qui ambitionne d’aller chercher le titre… du moins dans l’esprit des dirigeants.

Selon Michael Scotto, Les Los Angeles Clippers souhaiteraient s’attacher les services du MVP 2014 et les négociations seraient sérieuses puisque les Phoenix Suns se seraient renseignés sur le niveau de jeu de Norman Powell, qui ferait sans doute le trajet inverse en cas de transfert.

The Phoenix Suns have done their “background work” and gauged the value of LA Clippers star Norman Powell across the league in the event of a Kevin Durant trade, per @MikeAScotto.

“The Los Angeles Clippers have also lurked with interest in Durant.

The Suns have done background… pic.twitter.com/bNNheNDgal

— APHoops (@APH00PS) June 16, 2025

Là où les négociations pourraient bloquer, toujours d’après le journaliste de HoopsHype, c’est au moment d’évoquer le nom d’Ivica Zubac. Le pivot a posé un immense cap cette saison et serait une priorité dans l’Arizona, mais les dirigeants des Voiliers ne souhaiteraient pas s’en séparer, même pour KD.

Les Los Angeles Clippers étaient sans doute la troisième meilleure équipe de ces Playoffs dans la Conférence Ouest (et peut-être dans le Top 4 de toute la NBA), et il est logique pour eux de penser à la bague la saison prochaine. Ils ne sont probablement qu’à un ou deux mouvements prêts et celui de Kevin Durant serait un énorme risque, mais amènerait peut-être une encore plus grande récompense !

Source texte : HoopsHype