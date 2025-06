Jonathan Kuminga surveillé par les Bulls et le Heat

Malgré de très bonnes performances sur la fin des Playoffs, Jonathan Kuminga n’a pas un temps de jeu clair et régulier chez les Golden State Warriors. Alors forcément, avant un été qu’il aborde avec le statut d’agent-libre restreint, des équipes partent à la pêche aux informations.

Jonathan Kuminga a été exceptionnel sur la fin des Playoffs après la blessure de Stephen Curry, mais l’arrivée de Jimmy Butler à son poste a grandement fait baisser ses minutes de jeu en fin de saison. Pourtant, toute la Ligue connait son potentiel, il a déjà montré être capable de marquer régulièrement 20 points par matchs.

Cet été, il est agent-libre restreint, ce qui veut dire que les Warriors peuvent décider de la garder en s’alignant sur les offres d’autres franchises. Selon Michael Scotto de HoopsHype, les Chicago Bulls et le Miami Heat pourraient bien essayer de s’infiltrer dans une brèche.

REPORT: The Bulls and Heat are two teams to monitor as potential sign-and-trade candidates for Jonathan Kuminga, per @MikeAScotto. pic.twitter.com/5UK8sx72tP

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 16, 2025

La rumeur des Bulls a un argument de plus. La saison passée, les Warriors semblaient intéressés par Nikola Vucevic. Un pivot plus fort que ceux déjà présents dans l’effectif et qui s’inscrirait parfaitement dans la timeline de Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler. Il n’a plus qu’un an de contrat et un sign-and-trade entre les deux franchises pourrait avoir du sens, surtout que Chicago a beaucoup d’argent disponible en banque pour faire venir des jeunes talents dont ils ont cruellement besoin.

Et même si les Warriors apprécient Jonathan Kuminga, ils ont une relation en montagnes russes avec qui pourraient les empêcher de signer un contrat d’une trop grosse valeur. La saison dernière, Jonathan Kumigna avait critiqué Steve Kerr avant de gagner du temps de jeu et d’exploser et cette année, il a perdu sa place petit à petit. Toujours selon Michael Scotto, l’ailier aimerait une situation stable que ce soit en Californie ou aillieurs.

Qui voudra le plus d’un ailier de 22 ans qui met 15 points dans son sommeil et est capable d’en planter le double en Playoffs ?

Source texte : HoopsHype