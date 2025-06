Alors que des franchises intéressées par Kevin Durant se dévoilent chaque jour, l’ailier a décidé de commencer à fermer des portes. Selon Shams Charania, il n’a aucune envie de jouer aux Minnesota Timberwolves. Même s’il n’a pas son avenir entre les mains, c’est un message clair à destination de son management.

Il y a des franchises qui sont associées en boucle avec Kevin Durant ces derniers jours : les Houston Rockets, le Miami Heat, les San Antonio Spurs ou encore les Minnesota Timberwolves. Ces derniers sortent de deux Finales de Conférence consécutives et sont peut-être l’équipe la plus compétitive du lot, mais ça n’a apparemment pas suffit à convaincre le MVP 2014.

Selon Shams Charania, c’est bien simple, l’ailier n’a “aucune envie de jouer au Minnesota avec les Timberwolves”. Un message clair, net et précis !

Selon Shams Charania, Kevin Durant n’a “aucune envie” de jouer pour les Minnesota Timberwolves la saison prochaine ! pic.twitter.com/t5kmkTNMzk

Rejoindre l’effectif de Chris Finch était la promesse de pouvoir s’allier avec Anthony Edwards, le jeune loup étant un de ses plus grands fans, mais d’autres arguments comme les conditions de vies ont sûrement joué dans la balance.

Le Minnesota est un petit marché où il fait souvent froid, ce que KD a cherché à fuir dans sa carrière. À 36 ans, le cadre de vie est sans doute un élément important dans sa réflexion. La présence de Rudy Gobert parmi les cadres n’a peut-être pas aidée non plus. Même s’il a parfois mis en avant le talent du joueur de Saint-Quentin, il a assumé n’aimer “aucun joueur” de l’Équipe de France !

Le Texas et la Floride sont plus accueillants sur le papier, mais on dit ça sans aucune idée derrière la tête bien sûr…

