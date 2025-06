La nuit prochaine (2h30) aura lieu la 5ème manche de ces Finales NBA 2025. Passés proches du 3-1 à domicile, les Pacers ont finalement vu le Thunder revenir à 2-2. Mais Indiana peut compter sur son gros mental pour espérer reprendre le lead dans cette série.

La série entre le Thunder et les Pacers a-t-elle tourné au dernier match ? Certains le pensent puisqu’OKC peut s’offrir deux balles de match en cas de victoire ce soir sur son terrain. Pour autant, il vaut mieux ne pas enterrer trop vite la vaillante équipe d’Indiana, probablement la plus imprévisible sur cette campagne 2025.

Déjà victorieux au Game 1, les Pacers savent qu’ils peuvent gagner à l’extérieur dans cette série. Les joueurs de Rick Carlisle ont montré qu’ils étaient capables de tout mais ils ont surtout impressionné par leur force de caractère. Indiana n’a en effet jamais perdu deux matchs de suite durant cette campagne de Playoffs. Mieux encore, ils n’ont plus perdu deux matchs de suite depuis le 10 mars, soit plus de 3 mois !

Pour Tyrese Haliburton, c’est justement ce côté réaction après une défaite qui rend les Playoffs si palpitants.

“C’est ce qu’il y a de mieux dans les Playoffs, c’est qu’on a la possibilité de réagir. Je pense que c’est ce qu’il y a de mieux dans le sport. Il y aura de bons et de mauvais jours. Mais il n’y a rien de tel que le match pour réagir. J’ai hâte d’aller sur le terrain et de rivaliser. Nous devons être prêts à relever le grand défi qui nous attend avec cette équipe et dans cet environnement.” – Tyrese Haliburton

Le problème pour les Pacers, c’est que le Thunder n’a pas non plus perdu deux matchs de suite sur cette campagne 2025 et OKC pourra en plus compter sur le soutien d’un public bouillant et tout acquis à sa cause. Autant dire qu’une victoire des Pacers ce soir serait un immense accomplissement.

On le sait, le Game 5 est très souvent décisif en Playoffs. Dans l’histoire des Finales NBA, le vainqueur du Game 5 dans une série à 2-2 a remporté le titre 74% du temps. Autant dire que personne ne voudra le perdre celui-ci.