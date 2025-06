C’est la saga de ce mois de juin, l’autre grosse actu NBA en parallèle des Finales entre le Thunder et les Pacers. Et on a donc eu une grosse update hier soir…

Où ira Kevin Durant la saison prochaine ? Wolves, Heat, Landerneau, Rockets, Boulazac, Spurs, Pont-de-Cheruy ? Chaque jour une nouvelle rumeur pour savoir quel projet le fantastique KD va ruiner en moins de deux ans, et aujourd’hui l’entonnoir se réduit à trois franchises, roulement de tambour :

The Miami Heat, San Antonio Spurs and Houston Rockets are 15-time All-Star Kevin Durant’s preferred trade destinations out of Phoenix, sources tell ESPN. Those across the NBA have been made aware in recent days that those are the three teams that Durant would commit to long-term. pic.twitter.com/Hqn5hDaWxC

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 15, 2025



On mentionnait hier une potentielle course à trois entre les Rockets, le Heat et les Wolves, on a même fait une vidéo avec de la grosse propale, et comme d’habitude finalement Minnesota a perdu la bataille et voit donc les Spurs leur prendre leur place dans le trio final, car on rappelle que Kevinou fait partie de ces gens qui choisissent plus ou moins où ils jouent et grand bien lui fasse.

A Miami, San Antonio ou Houston, Kevin Durant transformera dans tous les cas sa nouvelle équipe en contender, mais obligera aussi cette dernière à une reconstruction express tout en l’ayant délesté d’un ou deux très forts et/ou prometteurs éléments dans le transfert. Un genre de quitte ou double, de now or never, de win or die pour 2025-26, on rappelle que KD aura 37 ans en septembre.

La grande liane chauve reste toutefois l’un des meilleurs joueurs du monde, on retrouve ici un peu le respect qu’on avait laissé entre nos deux premiers cafés de la journée, tout ça pour dire qu’on vous conseille fortement de rester bien connecté dans les prochains jours car Kevin Durant pourrait bien déménager avant même la Draft dans dix jours. On parie ? Et plus important alors… il part où, KD ?