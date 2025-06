Cette nuit, lors d’un match de la légendaire BIG3 League, les deux non moins légendaires Lance Stephenson et Diwght Howard en sont venus aux mains, enfin presque. Envoyez la vidéo, avec le popcorn bien sûr.

Prenez un All-Star Game permanent, et rajoutez-y l’ambiance d’une carte MMA entre influ-voleurs et un âge moyen à rendre jaloux l’EHPAD de Villereversure. Ce cocktail odeur égo/pipi nous donne la BIG3 League, gérée par un Ice Cube à qui on ira évidemment pas dire tout ça.

Cette nuit, dans un match entre Miami et Los Angeles, dans lequel les idoles Jordan Crawford et Michael Beasley étaient également présentes, deux hommes ont fini par s’offrir un duel épique, pas dans la boxscore mais plutôt comme sur un ring. Enfin presque, car à la vue des images on se demande si Lance Stephenson et Dwight Howard, nos deux héros de la nuit, n’avaient pas un peu prévu tout ça. Ce qui nous donne au final un “barfight” façon hockey, avec plus de mecs qui les regardent faire que d’autres qui tentent de les séparer. Magnifique spectacle, pas du tout cringe.

🥊 BARFIGHT 🥊

Ça s’est chauffé très fort entre Lance Stephenson et Dwight Howard en BIG3 League 😳😳😳pic.twitter.com/bjJHPLodhW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2025



On suivra en tout cas avec attention la suite des évènements et plus globalement la fin de la saison de BIG3… nan on déconne, on n’en a rien à secouer.