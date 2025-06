C’est parti pour le point WNBA de la nuit, entre deux dinguerie Thundero-Paceriennes. Trois matchs au menu cette nuit et des tas de trucs à raconter, alors prenons ça dans l’ordre :

Les résultats de la nuit

Dans le premier match de la soirée, le Lynx avait encore sa première défaite de la saison en travers de la gorge et s’est un peu essuyé les groles sur les Sârks de Kelsey Plum, qui retrouveront d’ailleurs bientôt Cameron Brink après sa longue absence. Grosse victoire de Minnesota donc, avec une Napheesa Collier sur tous les fronts, devenue la première joueuse de l’histoire en 30/5/5/2/2 à plus de 80% au tir, on prend.

Le point cocorico du jour, Carla Leite était titulaire avec les Valkyries (alors que Janelle Salaün est partie rejoindre les Bleues en vue de l’Euro) et elle a scoré 14 points dans la victoire face au Storm de Gabby Williams (plus discrète qu’à son habitude) et Dominique Malonga. Carla devrait avoir de belles cartouches dans les prochaines semaines et il semblerait qu’elle soit une bonne chasseuse, de bonne augure pour la suite !

Carla Leite (6/14/25) pic.twitter.com/EW4ZzsO4Np

— @balapattyszn (@balapattyvids) June 15, 2025



Mais la grosse actu de la nuit nous vient, comme souvent avec les mecs ces derniers temps… d’Indiana ! En effet, cette nuit le Liberty de Breanna Stewart, Sabrina Ionescu et Marine Johannes s’y déplaçait pour tenter de poursuivre son début de saison parfait (9-0), mais une géniale joueuse est passé par là, il s’agit bien entendu de Caitlin Clark et de son poignet de feu. 24 points pour Stewie, 34 pour Sabrina et 10 pour MJ en sortie de banc, mais 32 pions, 8 rebonds et 9 passes pour la crack du Fever, à 7/14 du parking, et avec la victoire en prime, quelle folie dans l’Indiana en 2025…

Des passages complètement dingues comme ces trois shoots à 3-points en 40 secondes et ces célébrations de maboulette, et la confirmation que la joueuse la plus hype de toute la Ligue évolue bien dans l’Indiana et nulle part ailleurs…

