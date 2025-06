Steven Adams prolonge à Houston pour 3 ans et 39 millions

Alerte signature ! Hier soir les Rockets ont validé leur première signature de l’intersaison, et il s’agit de l’une des coqueluches du public de Houston : Steven Adams !

L’avenir nous montrera si cette signature du Chabal du Texas est une première pierre concernant… le futur trade de Kevin Durant à Houston, mais au 15 juin les faits sont là : Steven Adams est une fusée pour les trois prochaines saisons !

Ses 32 ans et ses 13 minutes par match sont infiniment plus utiles à un collectif qu’ils n’y paraissent, et le pivot a donc assez logiquement vu son bail renouvelé dans le Texas, après une saison sommes toutes réussie malgré l’élimination au premier tour face aux Warriors.

Les premiers mouvements arrivent, tranquillement, à dix jours de la Draft et à deux semaines du début d’une Free Agency qui s’annonce vé-nère !