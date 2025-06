Samedi 14 juin, 16h06 heure française, tweet de LeBron James. Est-ce du lard ou du cochon, qu’a voulu dire le King ? Doit-on se préparer à l’impensable, enfin ?

A vrai dire l’opération est évidemment savamment orchestrée, une opération publicitaire on ne va pas se mentir, et pour un produit à ne pas mettre entre les mains d’un U18 si vous voyez ce qu’on veut dire.

I’ve been asking myself the same question… 🤔👑 #ad pic.twitter.com/ieSG62C7cA

— LeBron James (@KingJames) June 14, 2025



Malin le LeBron, qui a donc réussi à balancer un post viral sur les réseaux tout en relançant l’éternelle question de sa retraite, lui qui a on le rappelle 72 41 ans, toutes ses dents, et un 25/8/8 tous les soirs dans le moteur.

Pas d’annonce, rien, juste un clin d’œil, et tout le monde ne parle que de ça. Alors imaginez quand on en parlera, vraiment…