Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche, et cette semaine c’est Carla Leite qui montre le bout de son nez !

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Gabby continue sa campagne de All-Star, border MIP si ce n’est DPOY. Oui, on est déjà dans la campagne pro-Gabby, mais en même temps comment peut-il en être autant quand on voit à quel point Gabrielle est étincelante. Cette semaine elle a notamment grandement participé à faire perdre le Lynx pour la première fois cette saison. 2024-25, on vit le prime de Gabby Williams et on est dans l’obligation d’en profiter.

Seattle Storm vs Minnesota Lynx : 12 points à 6/12 au tir dont 0/3 du parking, 8 rebonds, 7 passes et 4 steals en 37 minutes

Seattle Storm @ Golden State Valkyries : 9 points à 3/8 au tir dont 1/5 du parking, 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes et 4 steals en 32 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 14,9 points à 51,3% au tir dont 45,8% du parking, 81,8% aux lancers, 4 rebonds, 4,3 passes, 2 steals et 0,7 contre en 34,4 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Toujours très peu de temps de jeu pour Dominique Malonga, le Process on imagine. Dommage quand on voit les cartons des autres rookies de sa cuvée (Bueckers, Citron, Iriafen…), mais on reste patient dans le FC Dom et on sait que ça va venir, tôt ou tard.

Seattle Storm vs Minnesota Lynx : 8 points à 4/5 au tir, 4 rebonds et 2 passes en 13 minutes

Seattle Storm @ Golden State Valkyries : 2 points à 0/2 au tir et 2/2 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 6 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 4,8 points à 60% au tir dont 0% du parking, 100% aux lancers, 2,2 rebond, 0,7 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 9,6 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Défaite cette nuit face à un autre genre de foldingo (Caitlin Clark), Marine Johannes continue néanmoins à envoyer du gros highlight en sortie de banc de l’une des deux meilleures équipes de la Ligue. Désormais bien installée au Liberty, Marinee est partie pour une saison tout en haut des charts avec un seul objectif : la bague.

New York Liberty vs Chicago Sky : 3 points à 1/6 au tir dont 1/5 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 19 minutes

New York Liberty @ Indiana Fever : 10 points à 4/8 au tir dont 2/6 du parking, 2 rebonds et 1 steal en 18 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 5,6 points à 38,3% au tir dont 35% du parking, 1,4 rebond, 1,6 passe, 0,7 steal et 0,2 contre en 17,7 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Toujours la galère pour gagner des matchs, mais Bria est bien installée dans le cinq de départ de Rachid Meziane et reste l’une des leaders du Sun.

Connecticut Sun @ Washington Mystics : 6 points à 2/8 au tir dont 0/5 du parking, 2/2 au lancer, 1 rebond et 3 passes en 24 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 7,8 points à 35,9% au tir dont 33,3% du parking, 82,4% aux lancers, 1,7 rebond, 3 passes et 0,9 steal en 21,2 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Après une dernière masterclass face aux Sparks, Janelle est partie rejoindre l’Équipe de France pour disputer l’Euro. Elle sera de retour début juillet, et elle pourra montrer à ses nouvelles copines sa belle médaille d’or.

Golden State Valkyries @ Los Angeles Sparks : 21 points à 7/11 au tir dont 3/4 du parking, 4/4 aux lancers, 8 rebonds et 1 passe en 39 minutes

Golden State Valkyries vs New York Liberty : DNP

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 11,8 points à 39,1% au tir dont 40% du parking, 90,9% aux lancers, 5,9 rebonds, 1,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 28,4 minutes

Notre Duo Dynamique came to play. 🇫🇷

Now it’s Janelle Salaün to extend the lead! pic.twitter.com/gedFrXo8OA

— Golden State Valkyries (@valkyries) June 10, 2025

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Après un passage à vide en terme de temps de jeu, Carla a retrouvé un mood de fou et elle a même été intégrée cette nuit au starting five. Avec les absences de Janelle Salaün et Julie Vanloo pendant l’Euro, Carla a l’occasion de frapper un grand coup et de devenir un élément majeur de Golden State. Et au vu de sa forme du moment et de la cote dont elle jouit dans sa franchise, il y a de fortes chances pour qu’on la voit de plus en plus briller.

Golden State Valkyries @ Los Angeles Sparks : 15 points à 6/16 au tir dont 0/7 du parking, 3/3 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal en 26 minutes

Golden State Valkyries vs New York Liberty : 14 points à 6/10 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 3 passes et 1 steal en 32 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 5,9 points à 34,7% au tir dont 12,5% du parking, 80% aux lancers, 1,3 rebond, 1,7 passe et 0,6 steal en 13,4 minutes

Carla Leite (6/14/25) pic.twitter.com/EW4ZzsO4Np

— @balapattyszn (@balapattyvids) June 15, 2025

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Actuellement avec les Bleues, elle rejoindra les Valkyries après l’Euro.

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : –

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Actuellement avec les Bleues, elle rejoindra le Sun après l’Euro.

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : –

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes