La NBA faisait relâche cette nuit (match 3 des Finales prévu demain soir) mais pas la WNBA, et lors du seul match de la nuit ce sont deux… Françaises qui ont fait du sale. Superbe perf pour Janelle Salaün et Carla Leite, victoire des Valkyries !

Les résultats de la nuit

Los Angeles Sparks – Golden State Valkyries : 81-89

Il n’y avait qu’un seul match cette nuit en WNBA, mais quel match ! Les Sparks de Kelsey Plum et Dearica Hamby recevaient la toute jeune franchise des Valkyries de Golden State, et dans une rencontre teintée de bleu, de blanc et de rouge ce sont donc les deux Françaises de Golden State qui ont fait le buzz.

En effet, côté Sparks les deux stars ont cumulé 44 points mais les Valkyries sont une drôle d’épine cette saison et ont fini par aller cueillir les Étincelles en prolongation, après que Carla Leite eu envoyé tout le monde jouer cinq minutes de plus. Veronica Burton n’a pas eu le rayonnement habituel mais nos deux Frenchies se sont chargé du leadership, visez plutôt :

Janelle Salaün : 21 points à 7/11 au tir dont 3/4 du parking, 4/4 aux lancers, 8 rebonds et 1 passe en 39 minutes

Carla Leite : 15 points à 6/16 au tir dont 0/7 du parking, 3/3 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 1 steal en 26 minutes

Une superbe perf pour deux joueuses à la situation différente puisque Janelle Salaün a réalisé un gros début de saison mais va partir rejoindre les Bleues dans les prochains jours, alors que Carla “Reverso” Leite galérait depuis quelques matchs et retrouve donc son modjo pour l’arrivée de l’été.

Les Françaises des Valkyries décisives en Commissioner’s Cup 🇨🇵

🔹Carla Leite : 15 points, 5 rebonds, 3 passes et le lay-up pour envoyer le match en OT

🔹Janelle Salaün : 21 points et 8 rebonds à 7/11 au tir dont 3/4 de loin

Avec le duo du Storm de Seattle (Gabby Williams et Dominique Malonga), celui des Valkyries, Marine Johannes qui envoie des tours de magie à New York, Bria Hartley titulaire avec le Sun et les filles qui rejoindront les Stazounis après l’Euro (Leila Lacan et Iliana Rupert), les Françaises sont en train de se faire une belle place en WNBA. Bravo mesdames, et rendez-vous… dès ce soir pour la suite.

Le programme de ce soir