Jason Kidd intéressé par le poste de coach des Knicks ?

Depuis le renvoi de Tom Thibodeau, le nom de Jason Kidd circule pas mal à New York. Les Knicks sont en effet intéressés par les services du coach des Mavs, et l’intérêt serait mutuel.

Plus précisément, l’insider Brian Windhorst d’ESPN annonce que les Knicks et Jason Kidd sont “intrigués” à l’idée de travailler ensemble. Est-ce que cela veut dire que Kidd sera le prochain coach de New York ? On n’en est pas là et il y a plusieurs obstacles à surmonter.

Le premier, c’est que Jason Kidd est sous contrat avec les Mavericks pour au moins deux années supplémentaires. Le deuxième, c’est que Dallas ne semble pas vouloir laisser son entraîneur discuter avec les dirigeants des Knicks. Et le troisième, c’est qu’il faudrait monter un potentiel transfert si Dallas accepte finalement de lâcher son entraîneur à New York.

Des obstacles à surmonter, et qui pourraient rapidement mettre fin aux rumeurs.

Néanmoins, il est bon de rappeler que Jason Kidd n’a pas toujours été sur la même longueur d’onde que les dirigeants des Mavs, comme lors du renvoi du préparateur physique Casey Smith (actuellement à… New York) en 2023 selon Tim MacMahon d’ESPN. D’après The Athletic, Kidd n’aurait pas non plus trop kiffé répondre à toutes les questions entourant le transfert de Luka Doncic en février dernier, pendant que le GM Nico Harrison se limitait à quelques conférences de presse (avec ou sans micro/caméra).

Ancien joueur des Knicks, ancien coach de Jalen Brunson à Dallas, et transféré de Brooklyn à Milwaukee en 2014 quand il était déjà coach, Jason Kidd a des relations avec New York. Peuvent-elles déboucher sur une nouvelle aventure ?

