Désormais joueur dans le championnat portoricain, DeMarcus Cousins a complètement vrillé sur les fans cette nuit lors de son neuvième match de compétition face aux Vaqueros de Bayamon. On n’était pas loin d’une suite foireuse de Malice at the Palace.

Pour ceux qui se demandaient ce qu’il devient, DeMarcus Cousins n’a absolument pas changé. L’ancien pivot des Pels et des Kings a décidé d’exporter ses talents à Puerto Rico cet été en rejoignant les Mets de Guaynabo, où il retrouve d’ailleurs d’autres anciens NBAers comme Bryn Forbes, Theo Pinson ou Derrick Williams, et un coach qui lui aussi est une tête bien connue de la Grande Ligue : JJ Barea.

Malheureusement si l’on parle de Cousins aujourd’hui, ce n’est pas pour souligner son bon début de saison statistique au sein de son nouveau club, mais plutôt pour un énième pétage de câble qui aurait cette fois pu aller très loin.

Alors que son équipe des Mets perdait son match contre les Vaqueros de Bayamon, DMC a disjoncté complet, en commençant par secouer ses … “cacahuètes”, au nez d’un fan qui le mimait en train de chouiner. Ni une ni deux, le supporter répond avec un doigt d’honneur (deux même), les deux commencent à se confronter physiquement, et voilà que le dérapage était déjà bien entamé.

“Et c’est pas fini !” comme dirait l’autre. Expulsé pour ses actes le pivot se dirige vers les vestiaires en flexant bien les épaules façon LeBron James tout en continuant de “discuter de manière très cordiale” avec les supporters adverses, jusqu’à en attraper un qui va ensuite lui jeter sa bière au visage.

Les autres aux alentours suivront le mouvement ce qui ne va absolument pas plaire à DeMarcus, qui dans un élan de colère digne d’Isaiah Stewart va se retourner pour très certainement encore une fois “s’expliquer de manière saine” avec la foule. Il sera heureusement stoppé par la sécurité.

Quand on voit les images, et l’intensité que dégage DMC sur cette séquence, on ne peut s’empêcher de penser à ce qui s’est passé il y a plus de 20 ans au Palace d’Auburn Hills, quand Ron Artest et Stephen Jackson étaient monté dans les gradins pour en découdre avec le public des Pistons, après que le premier ait reçu un verre sur le visage. Heureusement ça n’a pas pu allez aussi loin cette nuit, on a peut-être évité une vraie catastrophe.

Rien de bon n’est à retenir de ce moment. Le comportement de certains fans est honteux et méritera sanction, mais DeMarcus Cousins ne doit jamais dégoupiller d’une telle manière. En résumé, on est surtout content que ça ne soit pas aller plus loin.

