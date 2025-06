Lakers : le retour de la rumeur Walker Kessler…

Après une élimination décevante au premier tour des Playoffs, l’un des grands objectifs des Lakers cet été est de recruter un pivot digne de ce nom (sorry Jaxson Hayes). L’intérieur d’Utah Walker Kessler peut-il représenter une vraie option ?

Depuis quelques jours, les rumeurs autour du Jazz se multiplient et Walker Kessler en fait partie.

Aux côtés des habituels candidats à un transfert (John Collins, Jordan Clarkson, Collin Sexton), et des nouveaux bruits de couloir entourant l’avenir de Lauri Markkanen, le pivot de 23 ans est un joueur transférable si l’on en croit Deseret News. Le Jazz pourrait en effet être ouvert aux négociations si une bonne opportunité se présente.

Est-ce que les Lakers peuvent s’engouffrer dans la brèche ?

On le sait, la franchise de Los Angeles manque cruellement d’un pivot, comme on a pu le voir lors des derniers Playoffs quand Rudy Gobert a envoyé les hommes de J.J. Redick en vacances. Les Lakers visent un intérieur capable de protéger le cercle et complémentaire de Luka Doncic en attaque. Walker Kessler, déjà dans les rumeurs par le passé, fait logiquement partie des petits papiers de Los Angeles.

RUMOR: Jazz Center Walker Kessler could be available for trade this offseason. “Numerous league sources have indicated that they believe the Jazz are going to be active over the next several weeks… expect for conversations to include Walker Kessler.” ‼️ pic.twitter.com/I8zmTFJkZB

— Lakers Better (@LakersBetter) June 9, 2025

Auteur d’une saison à 11,1 points, 12,2 rebonds (dont 4,6 offensifs, record NBA cette saison) et 2,4 contres (deuxième contreur NBA derrière Victor Wembanyama) à plus de 66% de réussite au tir, Kessler (2m13, 111 kilos) a bien rebondi après une campagne sophomore assez compliquée.

Il est théoriquement éligible à une grosse extension de contrat (5 ans et 25% du salary cap), lui qui sera agent libre restrictif l’an prochain si aucun accord n’est trouvé avant. Est-ce que cela peut ouvrir la porte à un transfert ? Peut-être.

Si c’est le cas, le Jazz attendra forcément une grosse contrepartie. On parle d’un pivot très prometteur de 23 ans qui semble avoir de belles années devant lui. Et des intérieurs à potentiel comme ça, ça ne court pas vraiment les rues. Cela pourrait sérieusement compliquer la tâche pour les Lakers.

“Je ne pense pas qu’il représente une option réaliste pour les Lakers” a déclaré l’insider Jovan Buha de The Athletic. “Les Lakers devraient probablement lâcher Dalton Knecht et deux choix de premier tour pour récupérer Walker Kessler, et les Lakers n’ont pas deux choix de premier tour à proposer.”

Pour rappel, après le transfert de Luka Doncic en février, les Lakers n’ont plus qu’un choix de premier tour à échanger, à savoir 2031 ou 2032, ainsi qu’un second tour et des pick swaps.

Probablement insuffisant pour choper Walker Kessler… à moins d’impliquer Austin Reaves ?

Sources texte : Deseret News, The Athletic